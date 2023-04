Nach Abpfiff: Emotionale Szene zwischen Pep und Bayern-Star

IMAGO/Revierfoto

Pep Guardiola führte ManCity ins Halbfinale der Champions League

Star-Trainer Pep Guardiola hat eine ganz besondere Beziehung zum FC Bayern. Immerhin holte der Spanier mit den Münchnern zwischen 2013 und 2016 in jeder Saison die Deutsche Meisterschaft, gewann zudem noch vier weitere Titel. Die Rückkehr in die Allianz Arena war für Guardiola am Mittwochabend also ohnehin etwas Besonderes. Nach dem Weiterkommen seiner Mannschaft Manchester City sorgte er aber noch mit einer anderen Szene für einen emotionalen Moment.

In den englischen Gazetten kursierten am Donnerstag Bilder, die den Teammanager der Cityzens nach der Partie in den Katakomben des Stadions zeigen - gemeinsam mit Bayern-Star Leroy Sané.

Auf den Aufnahmen ist zum einen deutlich zu erkennen, dass der 52-Jährige den deutschen Nationalspieler nach dem Ausscheiden des FC Bayern aus der Königsklasse tröstet. Die Enttäuschung bei Sané war groß, schied er mit seinen Münchnern doch schon zum zweiten Mal nacheinander in der Runde der letzten Acht aus.

Sané spielte vier Jahre lang bei ManCity

Zum anderen erkundigte sich Guardiola bei Sané wohl nach dessen Wohlbefinden, knapp eine Woche nach der handfesten Auseinandersetzung mit Teamkollege Sadio Mané. Laut eines Berichts der "Daily Mail" schaute sich Guardiola seinen ehemaligen Schützling dabei genau an und inspizierte die lädierte Lippe des Flügelstürmers.

Anschließend sollen sich die beiden noch umarmt haben, ehe sich die Wege des Coaches und seines einstigen Spielers wieder trennten.

Leroy Sané spielte zwischen 2016 und 2020 für Manchester City und stieg in dieser Zeit zum internationalen Starspieler auf. Unter Pep Guardiola entwickelte sich der gebürtige Essener zu einem der feinsten Techniker der englischen Premier League, ehe es ihn 2020 für knapp 50 Millionen Euro Ablöse zum FC Bayern und damit zurück in die Bundesliga zog.

Unter Pep Guardiola spielte Sané 90 Mal in der Premier League und erzielte dabei 25 Tore.