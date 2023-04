Hamanns steile These: Müller verlässt Bayern wegen Tuchel

IMAGO/ULMER

Kam gegen Manchester City erst spät in die Partie: Thomas Müller (M.) vom FC Bayern

Der FC Bayern München muss seine Wunden lecken: Die Saison 2022/23 droht trotz bester Ausgangsposition in einem Fiasko zu enden. Auf Seiten der Spieler war zuletzt Thomas Müller einer der Leidtragenden, wie Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann nach dem Aus in der Champions League hervorhob. Der TV-Experte stellte sogar eine steile These auf.

Geht es nach Dietmar Hamann, könnten sich die Wege von Thomas Müller und dem FC Bayern bald schon trennen. Der "Sky"-Experte meinte am Donnerstag: "Ich würde sogar so weit gehen zu sagen: Unter Tuchel wird Thomas Müller nächste Saison kein Bayern-Spieler sein."

Ein für viele Fans und Beobachter wohl schier unvorstellbares Szenario, zählt der Ur-Bayer doch zum festen Inventar des deutschen Rekordmeisters. Thomas Müller wurde in München ausgebildet, 2008 feierte er sein Debüt bei den Profis, kaum ein anderer Spieler verkörpert die DNA des Klubs mehr als er.

Zudem hat der 33-Jährige, der mit dem FC Bayern alle wichtigen Titel gewonnen hat, noch immer großen sportlichen Wert: Müller ist der zweiterfolgreichste aktive Bundesliga-Torschütze überhaupt, in dieser Spielzeit legte er beeindruckende 13 direkte Torbeteiligungen in 21 Liga-Spielen hin.

Warum kommt Dietmar Hamann also zu einer solchen Aussage? Geht es nach dem 49-Jährigen, könnte sich Thomas Müller ein Jahr vor dessen Vertragsende quasi gezwungen sehen, seinen Herzensklub zu verlassen. Grund sei der neue Cheftrainer Thomas Tuchel.

Darum geht Hamann von einem Müller-Abschied vom FC Bayern aus

Zwar wolle Hamann vier Wochen nach dessen Amtsantritt keine Trainer-Diskussion beginnen, "aber ich habe nicht verstanden, dass er Thomas Müller nicht von Beginn an gebracht hat in einem Spiel, in dem du Emotionen brauchst, Leader und Spieler, die andere besser machen, wie es Müller kann", führte er in seiner Kolumne aus.

"Dass Tuchel ihn erst nach Mané eingewechselt hat, war für mich ein Schlag ins Gesicht von Thomas Müller. Ein Spieler, der eine Woche zuvor einem anderen ins Gesicht geboxt hat, kommt vor dem Gesicht des FC Bayern ins Spiel", so Dietmar Hamann.

Für Hamann sei schon jetzt klar, dass Müller unter Tuchel auch in der kommenden Saison in den großen Spielen nicht das Vertrauen geschenkt bekommen wird.

"Bisher hat Müller diese Entscheidungen vorbildlich hingenommen. Er hat sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt und seine eigenen Interessen hintenangestellt. Wenn er aber heute schon weiß, dass er in einem Jahr in solchen Spielen zuschauen muss, wird ihn das nicht befriedigen", schlussfolgerte er.