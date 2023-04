Cristiano Ronaldo provoziert Fan-Eklat in Saudi-Arabien

IMAGO/Stringer

Cristiano Ronaldo hat viele Fußballfans in Saudi-Arabien verärgert

Nach der 0:2-Niederlage seines Teams Al Nassr im Ligaspiel gegen Al Hilal gingen mit Fußball-Ikone Cristiano Ronaldo offenbar die Gäule durch. Provoziert durch Fans, die den Namen von PSG-Star Lionel Messi in seine Richtung skandierten, griff sich CR7 in den Schritt. Der Klub des Portugiesen bestreitet eine böse Absicht, doch der Aufschrei in Saudi-Arabien ist riesig.

Wird Cristiano Ronaldo ein Griff an die Genitalien zum Verhängnis? Die Geste, die der 38-jährige Weltstar nach dem 0:2 seines Klubs Al Nassr gegen Al Hilal am Dienstagabend zeigte, sorgt in Saudi-Arabien für hochemotionale Diskussionen. Zahlreiche Fans forderten in den sozialen Netzwerken sogar die Abschiebung von CR7.

Unter anderem kündigte die Anwältin Nouf bin Ahmed eine Anzeige gegen Ronaldo bei der saudi-arabischen Staatsanwaltschaft an. Sie beschuldigt den fünffachen Weltfußballer des Jahres, "ein Verbrechen der öffentlichen Unanständigkeit" begangen zu haben.

Fan-Eklat um Cristiano Ronaldo: Welche Rolle spielt PSG-Star Messi?

Ronaldos Tat sei "eines der Verbrechen, die Verhaftung und Abschiebung nach sich ziehen, wenn sie von einem Ausländer begangen werden", twitterte die auf Völkerrecht spezialisierte Anwältin und teilte ein Video der Szene, die zurzeit die Gemüter in Saudi-Arabien erregt.

#الهلال_النصر



لست متابعة للشأن الرياضي



حتى ولو استفز جمهور الهلال #رونالدو

لم يوفّق في الرد عليهم



السلوك الصادر من #رونالدو يعتبر جريمة

فعل فاضح علني وهي من الجرائم المستوجبة

للتوقيف ، والإبعاد ( الترحيل ) إذا وقعت من أجنبي



لذا



سنتقدم بعريضة للنيابة العامة بهذا الشأن pic.twitter.com/qnyDJZJKS0 — Prof. Nouf Bint Ahmed (@NoufPoet) 18. April 2023

Auch "Action ya Dawri", das beliebte Sportprogramm des Landes, ging stundenlang auf die als obszön bewertete Geste ein. Ob Ronaldo mit voller Absicht und vor allem in Richtung Fans handelte, ist allerdings nicht final geklärt.

Unbestritten ist: Kurz bevor sich der Ex-Star von Real Madrid, Juventus und Manchester United in den Schritt griff, waren Messi-Gesänge im Stadion zu hören. Die Gesänge kamen wohl nicht von ungefähr: Al-Hilal soll ein millionenschweres Angebot für Messi, Ronaldos langjährigen Rivalen um die Weltfußballerkrone, vorbereitet haben.

Ronaldos Klub Al-Nassr, der CR7 im Winter nach dessen Vertragsauflösung in Manchester unter Vertrag genommen hatte, stellte sich derweil vor sein Aushängeschild. Vereinsquellen zufolge machte der Portugiese diese Geste, weil "er während des Spiels einen Schlag auf die Genitalien abbekommen hatte".