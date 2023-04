Ex-Bayern-Star bringt Hoeneß-Comeback ins Spiel

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel Engelbrecht

Hat den FC Bayern über mehrere Jahrzehnte geprägt: Uli Hoeneß

Nach dem bitteren Aus im Viertelfinale der Champions League gegen Manchester City bleibt dem FC Bayern in der Saison 2022/2023 nur noch die deutsche Meisterschaft - wenn überhaupt. Im Umfeld wächst die Kritik an der aktuellen Führungsriege beim angeschlagenen Branchenführer. Ein ehemaliger Star der Münchner bringt gar ein Comeback von Uli Hoeneß ins Spiel.

Vorstandsboss Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic erleben beim FC Bayern unruhige Tage. Medial werden die Vereinsoberen für die momentane Misere beim Rekordmeister mitverwortlich gemacht, teils sogar ihr sofortiges Aus gefordert.

Auch der frühere Münchner Dietmar Hamann sieht die Arbeit der beiden Entscheidungsträger durchaus kritisch, zweifelt jedoch an einer schnellen Nachfolgelösung an der Säbener Straße.

"Sollte man sich entscheiden, in der Klubführung etwas ändern zu wollen, würde mir kaum einer einfallen, der die Qualifikation dafür hätte. Das ist ein großes Problem", schrieb der 49-Jährige in seiner "Sky"-Kolumne.

Er halte "nichts für ausgeschlossen", betonte Hamann: "Auch nicht, dass Uli Hoeneß sagt, er kommt zurück und macht es, wenn auch vielleicht nur übergangsweise."

"Der FC Bayern ist das Kind von Uli Hoeneß"

Seit seinem Verzicht auf eine Wiederwahl als Präsident ist der langjährige Erfolgsmanager einfaches Aufsichtsratsmitglied und Ehrenpräsident.

"Der FC Bayern ist das Kind von Uli Hoeneß. Wenn ein Kind 18 oder 19 ist und auf die schiefe Bahn gerät, versucht man entweder einzuwirken oder man sagt, das Kind ist alt genug. Die große Frage wird sein, ob Uli Hoeneß loslassen wird", ergänzte Hamann.

Bis heute sei der Einfluss des 71-Jährigen im Klub riesig. "Vieles hängt davon ab, was Uli Hoeneß denkt. Er ist noch im Aufsichtsrat und ich gehe davon aus, dass er viele Leute hinter sich hat. Ich denke, es wird so kommen, wie Uli es will", erklärte Hamann.