Gasleck sorgt vor Leverkusen-Spiel für Chaos

IMAGO/nordphoto GmbH / Teresa Kroeger

Xabi Alonso will mit Bayer Leverkusen in Europa weiterkommen

Die Evakuierung eines Wohnblocks in Anderlecht wegen eines Gaslecks hat vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Europa League zwischen Union Saint-Gilloise und Bayer Leverkusen zu einem Verkehrschaos in Brüssel geführt.

Die Fanbetreuung von Bayer rief alle mitgereisten Fans dazu auf, direkt zum Stadion anzureisen, um rechtzeitig zum Anpfiff (21:00 Uhr/Live bei RTL) vor Ort zu sein.

"Es gibt ein sehr großes Gasleck. Das Spiel ist nicht in Gefahr, aber es gibt ein Verkehrschaos. Die Busse von Leverkusen, die uns bekannt sind, werden von der Polizei eskortiert und so schnell wie möglich hergebracht", sagte ein Polizeisprecher. Insgesamt wurden 200 Personen evakuiert, die Feuerwehr sucht nach weiteren Gasaustritten.

Das "Heimspiel" von Saint-Gilloise findet wie schon im Achtelfinale gegen Union Berlin im Lotto Park (Kapazität: 21.500 Zuschauer) von Stadtrivale RSC Anderlecht statt, weil das eigene Stadion nicht den UEFA-Regularien entspricht und schlichtweg zu klein ist.

1660 Bayer-Fans dürfen ihre Mannschaft auf dem Weg ins erste europäische Halbfinale seit 2002 im Gästeblock unterstützen. Ein offizielles Fan-Treffen in der Brüsseler Innenstadt hat es am Nachmittag nicht gegeben.