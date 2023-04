BVB-Star Can über Titelansage: "Wir wären blöd ..."

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank

Will mit dem BVB noch am FC Bayern vorbeiziehen: Emre Can

Lediglich zwei Punkte und das schlechtere Torverhältnis trennen den BVB nach 28 Bundesliga-Spieltagen von der Tabellenspitze. Um den FC Bayern noch von Rang eins zu verdrängen, müssen die Dortmunder im Endspurt eine Siegesserie starten. Borussia-Profi Emre Can geht mit viel Selbstvertrauen voran.

So nah wie in diesem Jahr war der BVB der Meisterschale schon lange nicht mehr. Kein Wunder also, dass die Schwarz-Gelben ihre verbale Zurückhaltung in den vergangenen Tagen abgelegt und den Titelgewinn als Saisonziel ausgegeben haben. Sportdirektor Sebastian Kehl machte unlängst den Anfang, Mittelfeld-Ass Emre Can legte nun nach.

"Wir wären blöd, wenn wir es anders sagen. Es ist die Wahrheit: Wir sind zwei Punkte hinter Bayern und es sind noch sechs Spiele. Jeder hier in der Stadt will Meister werden. Aber wir wissen auch, dass wir mehr machen müssen dafür. Wir müssen unsere Spiele gewinnen. Und dann wird man am Ende sehen, was passiert", sagte der deutsche Nationalspieler im "Sky"-Interview.

Nach dem schmerzhaften 3:3-Unentschieden in Überzahl gegen den VfB Stuttgart am letzten Wochenende will Can nach eigener Aussage wieder "nach vorne schauen", schließlich habe sich die "Ausgangslage nicht verändert" und es sei immer noch "viel drin".

BVB will gegen Eintracht Frankfurt "auf Sieg spielen"

Optimistisch stimmt Can, wie groß das Engagement im Dortmunder Training weiterhin ist. "Wir haben auf jeden Fall gut gearbeitet diese Woche", verriet der 29-Jährige.

Am Samstagabend (18:30 Uhr) trifft er mit seinem Teamkollegen im heimischen Signal Iduna Park auf den aktuellen Tabellensiebten Eintracht Frankfurt. Gegen die Hessen ist ein Dreier Pflicht.

"Wir wissen, dass wir hier zuhause unheimlich stark sind mit den Fans. Es wird nicht einfach gegen die Eintracht, eine Top-Mannschaft, aber mit unseren Fans müssen wir uns nicht verstecken und werden auf Sieg spielen", kündigte Can an.