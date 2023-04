"Es rumort": Matthäus sieht Kahn vor dem Aus

IMAGO/Laci Perenyi

Lothar Matthäus sieht den FC Bayern in der Pflicht

Nach turbulenten Wochen häufen sich aktuell die Spekulationen, dass die Amtszeit von Vorstandschef Oliver Kahn beim FC Bayern schon bald enden könnte. Klub-Legende Lothar Matthäus hat aus seinen Quellen ähnliche Informationen gehört.

"Es rumort. Heute Morgen ist der Name von Oliver Kahn auch bei mir am Telefon genannt worden. Die Position ist nicht mehr die stabilste", sagte der 62-Jährige am Donnerstagabend vor dem Europa-League-Spiel von Bayer Leverkusen gegen Union Saint-Gilloise bei RTL.

Zuvor hatte Ex-Profi Jan-Aage Fjörtoft enthüllt, dass der FC Bayern derzeit an einer Kahn-Entlassung arbeite. Der frühere Weltklassetorhüter ist vertraglich noch bis Ende 2024 an die Bayern gebunden, sein Abgang könnte jedoch vorgezogen werden, so die angeblichen Überlegungen.

Die "Bild" brachte ähnliche Enthüllungen und schrieb, dass Kahn "brutal wackelt".

Matthäus hält es derweil für absolut geboten, dass in München die Führungsetage in Frage gestellt wird.

"Oliver hat es selbst gesagt: Sie müssen jeden Stein umdrehen und sich selbst hinterfragen - wie auch Hasan [Salihamidzic] und die Spieler", so der Weltmeister von 1990.

Matthäus kritisiert Hainer-Rolle beim FC Bayern

Präsident Herbert Hainer stellt der ehemalige Bayern-Kapitän in der derzeitigen Krisenkommunikation unterdessen kein gutes Zeugnis aus. Hainer höre man "im Moment gar nicht", monierte Matthäus.

"Das Letzte, was ich von Herbert Hainer gehört habe, war ein Interview vor fünf Wochen, wo er gesagt hat: 'Wir planen die Zukunft mit Julian Nagelsmann.' Und zehn Tage später war er weg. Danach ist er von der Bildfläche verschwunden", kritisierte der Ex-Mittelfeldspieler.

Matthäus nimmt den Bayern-Präsidenten, der in seiner Funktion als Aufsichtsratschef maßgeblich über eine Kahn-Entlassung entscheiden müsste, deshalb in die Pflicht.

"Gerade diese Leute müssen zur Zeit Stärke zeigen, die müssen auch die Fehler und die Schwächen ansprechen", so seine Einschätzung.