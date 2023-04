Gerüchte um Bayern-Aus: Kahn redet Klartext!

IMAGO/Moritz Mueller

Beim FC Bayern in der Kritik: Oliver Kahn

Nach dem Aus in der Champions League gegen Manchester City steckt der FC Bayern in einer Sinnkrise. Innerhalb weniger Wochen haben die Münchner zwei von drei anvisierten Titeln verspielt, selbst die Meisterschaft ist im Fernduell mit dem BVB alles andere als sicher. Nun hat sich Vorstandsboss Oliver Kahn der wachsenden Kritik im Umfeld und den Rufen nach seinem Aus gestellt.

"Ich verschwende im Moment nicht eine Sekunde daran, mir über meinen Vertrag Gedanken zu machen, es geht immer um den FC Bayern", stellte der 53-Jährige im Gespräch mit der "Bild" klar.

Zuvor hatten mehrere prominente Ex-Profis, darunter Rekordnationalspieler Lothar Matthäus und Frankfurt-Legende Jan Age Fjörtoft, Andeutungen zu einer möglicherweise bevorstehenden Entlassung Kahns gemacht.

Der Klubchef ist ebenso wie Sportvorstand Hasan Salihamidzic ins Kreuzfeuer geraten. Beiden wird vorgeworfen, kein gutes Krisenmanagement zu liefern.

Kahn will beim FC Bayern "jeden Stein umdrehen"

Kahn macht aus seiner Enttäuschung über den Absturz der vergangenen Wochen keinen Hehl. "Die sportlichen Ergebnisse, die wir zuletzt abgeliefert haben, entsprechen nicht unseren Erwartungen", betonte der frühere Weltklasse-Torwart.

Sein Tatendrang ist unvermindert groß. "Das Ziel ist es, den FC Bayern wieder genau dorthin zurückzuführen, wo er hingehört: An die Spitze in allen Wettbewerben. Dafür werden wir jeden Stein umdrehen", kündigte der Funktionär an.

Zuvor hatte die "Bild" gemutmaßt, der Vorstandsvorsitzende würde "brutal wackeln". Kahn ist vertraglich noch bis Ende 2024 an die Bayern gebunden, sein Abgang könnte jedoch vorgezogen werden, so die angeblichen Überlegungen.

Am Wochenende gastiert der FC Bayern in der Bundesliga beim formstarken FSV Mainz 05. Gegen die Rheinhessen ist ein Sieg für den deutschen Branchenführer Pflicht, andernfalls droht eine titellose Saison.