CSU-Chef Söder: BVB "zu doof" für den Titel

IMAGO/MARTIN_HANGEN hangenfoto

Markus Söder äußert sich zum Titelrennen zwischen FC Bayern und BVB

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder glaubt trotz der schwankenden Leistungen an einen Sieg des FC Bayern im Titel-Duell mit dem BVB.

"Die Dortmunder sind zu doof, Deutscher Meister zu werden", sagte der CSU-Politiker bei einer "Bild"-Veranstaltung am Rande des Tennis-Turniers BMW Open in München.

Aktuell trennen den deutschen Rekordmeister und den BVB in der Tabelle nur zwei Punkte. Erstmals seit Jahren könnte das Rennen um die Schale bis zum Saisonende spannend bleiben.

Söder lobte in diesem Zusammenhang auch den Trainer-Wechsel beim FC Bayern: "Ich halte Thomas Tuchel für einen Super-Trainer. Ich finde die Entscheidung gut."

Die Münchner hatten sich Ende März überraschend von Julian Nagelsmann getrennt. Ausgerechnet der frühere BVB-Coach Tuchel hatte den Posten übernommen.

Die Arbeit des neue Mannes an der Seitenlinie überschatten in den ersten Wochen neben einigen sportlichen Misserfolgen wie dem Aus in DFB-Pokal und Champions League auch zahlreiche Misstöne abseits des Platzes - ein Umstand, der Söder ebenfalls nicht verborgen geblieben ist.

An die Profis des FC Bayern richtete er bei dem Event daher einen klaren Rat: "Weniger Frisur, weniger Fashion, weniger Drumherum, mehr: 'Geht raus und spielt Fußball!'"

Viel Unruhe beim FC Bayern

Unter anderem fällt die Kabinen-Attacke von Sadio Mané auf Teamkollege Leroy Sané in Tuchels kurze Amtszeit. Zuletzt beschwerte sich zudem Sommer-Neuzugang Noussair Mazraoui öffentlich über mangelnde Einsatzzeiten.

Über allem schwebt seit Neuestem zudem noch die Causa Oliver Kahn. Angeblich wackelt der Vorstandschef wegen der besorgniserregenden Entwicklungen der letzten Monate kräftig. Mehrere Medien sowie Experten wie Lothar Matthäus spekulierten über ein drohendes Aus für den früheren Torwart-Titan.

"Ich verschwende im Moment nicht eine Sekunde daran, mir über meinen Vertrag Gedanken zu machen, es geht immer um den FC Bayern", sagte Kahn selbst bei "Bild" zu den Gerüchten.