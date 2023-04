Schalke? Hertha? VfB? Diese Teams steigen (nicht) ab

IMAGO/RHR-FOTO

Hertha BSC und der FC Schalke 04 kämpfen um den Klassenerhalt

Nach 28 Spieltagen tobt in der Fußball-Bundesliga ein spannender Abstiegskampf. Gleich sechs Teams droht der Absturz in die zweite Liga. Wie stehen die Chancen für Hertha BSC, den FC Schalke 04, den VfB Stuttgart, den VfL Bochum, den FC Augsburg und 1899 Hoffenheim? Wer muss runter? Wer rettet sich? sport.de macht den großen Abstiegscheck.

TSG Hoffenheim | Platz 13 | 29 Punkte | 38:47 Tore

Form: Richtig gut! Die TSG ist seit vier Spielen ungeschlagen und hat zehn von zwölf möglichen Punkten geholt. Durch diese Serie ist es Hoffenheim gelungen, sich im Abstiegskampf freizuschwimmen.

Restprogramm: Einfache Aufgaben hat Hoffenheim nicht vor der Brust. Nach dem Heimspiel gegen Köln warten unter anderem noch Duelle mit RB Leipzig und Union Berlin. Der Saisonabschluss beim VfB Stuttgart könnte die entscheidende Partie werden.

Prognose: Klassenerhalt wahrscheinlich! Obwohl noch vier Spiele gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte auf die Hoffenheimer warten, stehen ihre Chancen gut. Unter Trainer Pellegrino Matarazzo hat die Mannschaft wieder in die Spur gefunden. Der ein oder andere Punkt dürfte noch auf dem Konto landen. Auch vor einem möglichen "Endspiel" beim VfB muss der TSG nicht bange sein. Zudem spricht das vergleichsweise gute Torverhältnis für die Kraichgauer.

FC Augsburg | Platz 14 | 29 Punkte | 37:53 Tore

Form: Schwach! Mit nur zwei Punkten aus den letzten fünf Spielen spricht die Form gegen den 14. der Tabelle. In dieser Zeitspanne kassierten die Augsburger 14 Gegentore. Diese Defensivschwäche könnte am Ende ausschlaggebend sein.

Restprogramm: Im Gegensatz zu Hoffenheim hat Augsburg noch zwei Spiele gegen direkte Konkurrenten in der Hinterhand. Am Freitag ist der VfB Stuttgart zu Gast. Darüber hinaus steigt am 32. Spieltag ein weiterer Keller-Krimi beim VfL Bochum. In den restlichen Spielen geht es gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte, darunter den BVB.

Prognose: Klassenerhalt machbar! Die Augsburger haben mit dem Restprogramm ihr Schicksal in den eigenen Händen. Sofern sie vier oder mehr Punkte gegen die direkte Konkurrenz holen, sollte der Klassenerhalt geschafft sein. In den restlichen Spielen sollten die Anhänger des FCA jedoch nicht allzu viele Zähler erwarten.

VfL Bochum | Platz 14 | 27 Punkte | 31:61 Tore

Form: Durchwachsen! Zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage aus den vorangegangenen fünf Spieltagen klingen zwar ordentlich. Allerdings zeigt der Ergebnis-Trend eher nach unten. Vor allem die 2:3-Heimniederlage vom 27. Spieltag gegen den VfB Stuttgart schmerzt den VfL noch immer.

Restprogramm: Nach dem Heimspiel gegen Augsburg am 32. Spieltag geht es für die Bochumer eine Woche später gegen Hertha BSC. Diese beiden Partien sind die wichtigsten der restlichen Saison. Aber auch dem Derby gegen den BVB am 30. Spieltag könnte eine besondere Bedeutung zukommen, vor allem in mentaler Hinsicht.

Prognose: Klassenerhalt machbar! Ähnlich wie die Augsburger haben die Bochumer ihr Schicksal in der eigenen Hand. Ein Fußball-Wunder benötigt der VfL nicht, um den direkten Klassenerhalt zu schaffen. Vor allem die Spiele gegen die beiden Mitkonkurrenten werden wohl über den Ausgang der Saison entscheiden.

VfB Stuttgart | Platz 16 | 24 Punkte | 35:50 Tore

Form: Wechselhaft! Fünf von 15 möglichen Punkten holten die Schwaben zuletzt - eigentlich zu wenig für eine Aufholjagd. Der Sieg in Bochum und vor allem der Bonuspunkt beim irren 3:3-Spektakel gegen den BVB vergangene Woche halten aber die Hoffnung am Leben.

Restprogramm: Drei der restlichen sechs Partien muss der VfB Stuttgart gegen direkte Mitkonkurrenten absolvieren, beim FC Augsburg, bei Hertha BSC und am letzten Spieltag gegen Hoffenheim. Die weiteren Gegner heißen Mainz 05, Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach.

Prognose: Relegation! Bei den vielen direkten Keller-Duellen hätte der VfB zwar die Chance, den Drei-Punkte-Rückstand auf Rang 15 aufzuholen. Dass das gelingt, scheint aber eher unwahrscheinlich. Genauso unwahrscheinlich scheint es allerdings, dass die Stuttgarter direkt runtergehen.

FC Schalke 04 | Platz 17 | 24 Punkte | 26:52 Tore

Form: Besorgniserregend! Der hohe 5:2-Erfolg gegen Hertha BSC zuletzt überdeckt die zuvor gezeigten Leistungen. Gegen Hoffenheim und Leverkusen war Schalke mehr oder weniger chancenlos. Die Offensiv-Abteilung der Königsblauen ist die schwächste der ganzen Liga.

Und: Während die Defensive Anfang 2023 sehr solide Auftritte zeigte, gab es zuletzt wieder zehn Gegentore in fünf Spielen. Bitter ist auch der Ausfall von Torhüter Ralf Fährmann, der mit einem Muskelfaserriss wohl den Rest der Saison verpasst.

Restprogramm: Mit Ausnahme von Werder Bremen mischen alle Gegner der Knappen im Kampf um das internationale Geschäft mit. Beim FC Bayern am 33. Spieltag und bei RB Leipzig drohen (womöglich hohe) Niederlagen. Auch Freiburg, Mainz und Eintracht Frankfurt sind keine Laufkundschaft. Direkte Duelle gegen die Abstiegskonkurrenten hat Schalke nicht mehr in der Hinterhand.

Prognose: Abstieg! Das Restprogramm der Schalker ist im Vergleich zu den Konkurrenten am schwierigsten. Viele Punkte wird das Team von Trainer Thomas Reis wohl nicht mehr holen.

Hertha BSC | Platz 18 | 22 Punkte | 33:55 Tore

Form: Desaströs! Die 2:5-Niederlage beim FC Schalke 04 zuletzt veranschaulichte die lange Liste der Defizite. Diese spiegelt sich auch in der Punktausbeute wider. Mit nur zwei von 15 möglichen Zählern weist Hertha BSC neben Augsburg die schwächste Ausbeute der Keller-Konkurrenz auf.

Restprogramm: In den Duellen gegen die Mit-Abstiegskandidaten aus Bochum und Stuttgart könnte die Alte Dame das Ruder theoretisch noch einmal herumreißen. Auch gegen Werder und Köln sind Punktgewinne denkbar. Schwieriger (oder sogar unmöglich) wird es im Auswärtsspiel beim FC Bayern.

Prognose: Abstieg! Mit den zuletzt gezeigten Leistungen ist es nur schwer vorstellbar, dass Hertha BSC sich noch retten kann. Hoffnungsträger ist jetzt Pál Dárdai, der Sandro Schwarz als Cheftrainer ablöste. Allerdings spricht einiges dagegen, dass dem Ungarn diesmal die Rettung gelingt.

Steven Heiß