Effenberg fordert neuen Rekordtransfer vom FC Bayern

IMAGO/Ulrich Wagner

Ex-Profi des FC Bayern mit klarer Meinung: Stefan Effenberg

Beim FC Bayern hängt spätestens nach dem Viertelfinal-Aus in der Champions League der Haussegen schief. Immer öfter werden personelle Konsequenzen in der Münchner Führungsetage gefordert. Ex-Profi Stefan Effenberg geht dennoch fest davon aus, dass Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic auch in der kommenden Saison den Verein anführen werden.

"Aber über die Werte, für die der Klub steht, sollten sie nachdenken und diskutieren. Man muss sich selbst permanent hinterfragen. Das gilt auch für die Bosse bei Bayern", mahnte der frühere Nationalspieler in seiner "t-online"-Kolumne.

Die teils harsche öffentliche Kritik nach dem Scheitern in der Königsklasse gegen Manchester City sollten Kahn und Salihamidzic nicht einfach so wegwischen. Beide seien aber "selbstkritisch genug sind, zu wissen, dass sie auch nicht alles richtig gemacht haben", betonte Effenberg.

Aus Sicht des 54-Jährigen geht der neue Trainer Thomas Tuchel trotz der bisher verpassten beiden Titelchancen mit "keinem Makel" in die kommenden Wochen. Der Nachfolger von Julian Nagelsmann müsse nun allerdings zwingend die deutsche Meisterschaft holen. Aktuell hat der Rekordchampion zwei Punkte Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund.

Effenberg: FC Bayern darf vor 100-Millionen-Marke nicht zurückschrecken

Laut Effenberg steht die Zusammenstellung eines besseren und ausgewogeneren Kaders jetzt erst einmal im Vordergrund.

"Die Bayern müssen erkennen, dass sie momentan nicht mehr zur absoluten europäischen Spitze dazugehören und diese Lücke jetzt wieder schnellstmöglich schließen müssen", forderte der ehemalige Mittelfeldspieler.

Vor allem die Verpflichtung eines klassischen Stoßstürmers wie früher Robert Lewandowski habe "absolute Priorität": "Dafür muss man tief in die Tasche greifen. Aber daran darf es auf keinen Fall scheitern, auch wenn die Ablöse in einen sehr hohen Bereich geht und die 100-Millionen-Marke dabei überschritten werden muss."