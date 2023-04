150 Mio. Euro gefordert! Bayern bei Osimhen aus dem Rennen?

IMAGO/Giuseppe Maffia

Angeblicher Wunschkandidat des FC Bayern: Victor Osimhen

In den vergangenen Wochen ist beim FC Bayern die Erkenntnis gereift, dass es doch keine so gute Idee war, die Saison 2022/2023 ohne direkten Ersatz für den abgewanderten Torjäger Robert Lewandowski anzugehen. Im kommenden Sommer soll deshalb unbedingt ein neuer Mittelstürmer von Weltklasse-Format her, als Top-Kandidat gilt hierbei Neapels Victor Osimhen. Neusten Gerüchten zufolge wäre der Nigerianer aber wohl noch teurer als gedacht.

Ein Geheimtipp ist Victor Osimhen schon lange nicht mehr. Längst hat der einstige Flop des VfL Wolfsburg das Interesse zahlreicher europäischer Schwergewichte auf sich gezogen. Der 24-Jährige überzeugt mit Kopfballstärke, einem brutalen Antritt und einer herausragenden Technik - in 31 Pflichtspielen gelangen ihm beeindruckende 26 Treffer.

Osimhen ist ein Stürmertyp, genau wie ihn auch der kriselnde FC Bayern sucht. Der neue Münchner Trainer Thomas Tuchel biss sich unlängst vorsichtshalber auf die Zunge. "Ich habe eine Meinung dazu", so der FCB-Coach, "aber ich halte meine Klappe."

Dass Neapel im Sommer eine Ablöse im dreistelligen Millionenbereich verlangen würde, war schon länger klar, schließlich ist der umworbene Shootingstar vertraglich noch bis 2025 gebunden. Dennoch soll Osimhen bislang der Wunschspieler des Rekordmeisters gewesen sein. Das berichtete u.a. "Bild"-Fußballchef Christian Falk in seinem Podcast "Bayern Insider".

FC Bayern müsste für Osimhen wohl 150 Millionen Euro zahlen

Die italienische Sportzeitung "Gazzetta dello Sport" behauptet nun jedoch, dass Napolis Forderungen noch viel höher sind als ursprünglich angenommen. Demnach soll der mächtige SSC-Boss Aurelio de Laurentiis ein Preisschild über 150 Millionen Euro für Osimhen festgelegt haben.

Unklar ist, ob der FC Bayern in derartigen Sphären überhaupt noch mitbieten wollen würde. Mitbewerber wie der FC Chelsea, Manchester United, der FC Arsenal, Real Madrid oder Paris Saint-Germain haben in der Vergangenheit allesamt schon höhere Ablösen gezahlt als der Bundesligist.

Osimhen selbst soll ohnehin nicht zu einer Deutschland-Rückkehr tendieren. Den Angreifer ziehe es eher in die Premier League, heißt es.