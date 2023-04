Bayern-Reservist "in allem besser" als Bellingham

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Ryan Gravenberch ist beim FC Bayern zumeist außen vor

Ist Dauer-Reservist Ryan Gravenberch vom FC Bayern einer kompletterer Fußballer als BVB-Star Jude Bellingham? Zumindest der frühere Bundesliga-Profi Rafael van der Vaart vertritt diese durchaus überraschende Ansicht.

Der eine ist unumstrittene Stammkraft bei Borussia Dortmund sowie in der englischen Nationalmannschaft und mittlerweile einer der wertvollsten Fußballer der Welt. Der andere erhält in seiner ersten Saison beim FC Bayern quasi keine Einsatzzeit und wird schon mit einem Vereinswechsel in Verbindung gebracht: Auf den ersten Blick liegen Welten zwischen Jude Bellingham und Ryan Gravenberch.

Rafael van der Vaart, seines Zeichens ehemaliger Bundesliga-Profi und 109-maliger Nationalspieler der Niederlande, hält dennoch mehr von Gravenberch als von BVB-Führungskraft Bellingham.

"Der große Unterschied ist: Bellingham ist bei einem Verein eine Kategorie niedriger und er spielt immer. Ich glaube, dass Gravenberch besser ist, in allem, besonders physisch", sagte van der Vaart bei "Ziggo Sport" mit Blick auf die beiden Mittelfeld-Talente.

Für die angebliche Entscheidung des FC Liverpool, sich nicht ernsthaft um Bellingham zu bemühen, dessen Marktwert auf rund 150 Millionen Euro taxiert wird, sondern die Fühler nach dem deutlich günstigeren Gravenberch auszustrecken, zeigte van der Vaart daher Verständnis.

Kam Ryan Gravenberchs Wechsel zum FC Bayern "viel zu früh"?

Der TV-Experte säte jedoch Zweifel daran, dass sein niederländischer Landsmann bereit für das Engagement bei einem großen Klub ist. Stattdessen brachte er eine Rückkehr zum Ex-Verein ins Gespräch. "Es wäre gut, wenn Gravenberch sich zu Ajax ausleihen lässt. Er muss einfach wieder Fußball spielen", sagte van der Vaart.

Der Wechsel zum FC Bayern sei für den 20-Jährigen "viel zu früh" gekommen, "man muss einen Zwischenschritt machen".

Grundsätzlich komme es für einen jungen Spieler darauf an, bei seinem neuen Verein direkt von Anfang an zu liefern. "Man muss in jeder Trainingseinheit und in jedem Spiel beweisen, dass man den Transfer wert war", sagte van der Vaart, der in seiner aktiven Laufbahn unter anderem für den Hamburger SV und Real Madrid kickte.