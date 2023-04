Maulwurf-Problem des FC Bayern nicht zu verhindern?

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Der FC Bayern steckt in der Krise

Beim FC Bayern herrscht aktuell jede Menge Unruhe. Sportlich läuft es für die erfolgsverwöhnten Münchner nicht nach Plan. Zudem wurden in den vergangenen Wochen immer wieder Interna aus der Kabine enthüllt. Ex-Profi Stefan Effenberg wundert sich nicht über das Maulwurf-Problem des Rekordmeisters.

"So etwas passiert auch bei anderen Vereinen und ist bei Bayern schon in der Vergangenheit vorgekommen", hielt der TV-Experte im Interview mit "web.de" fest.

Man müsse bedenken, dass "in der Kabine nicht nur die Spieler sind, da sind 30 bis 40 Leute". "Die Spieler stehen auch in Kontakt mit ihren Beratern und Familien und so weiter. Und wenn da mal etwas durchsickert, sehe ich da nicht unbedingt eine einzelne Person als Maulwurf, sondern das gesamte Umfeld", erklärte Effenberg.

"Da sind wir dann eher bei 500 bis 1.000 Leuten", analysierte der ehemalige Star des FC Bayern. "Und dass da mal etwas durchsickert, ist dann gar nicht mehr so unwahrscheinlich." Laut Effenberg müssten solche Themen letztlich "gut moderiert" werden.

"Mit solchen Dingen darfst du dich als Top-Klub gar nicht lange beschäftigen. Das hat Bayern im Fall Mané-Sané ganz gut gemacht", meinte der 54-Jährige.

FC Bayern: Tuchel stellt sich hinter Mané

Nachdem Mané seinen Mitspieler Medienberichten zufolge nach dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Manchester City (0:3) geschlagen haben soll, verhängte der FC Bayern eine Geldstrafe und suspendierte den Offensivmann für eine Partie.

Cheftrainer Thomas Tuchel stellte sich öffentlich hinter Mané. "Ich bin sein erster Anwalt und auch sein erster Verteidiger. Ich kenne ihn ausschließlich als absoluten Top-Profi. Jeder hat das Recht, mal einen Fehler zu machen. Das war too much. Er hat es eingesehen, und eine Entschuldigung hat stattgefunden", sagte der 49-Jährige über den Vorfall.