Unzufriedener Star des FC Bayern "in Kontakt" zu Barca

IMAGO/Ulrich Wagner

Noussair Mazraoui (r.) ist beim FC Bayern unzufrieden

Nachdem sich Noussair Mazraoui zuletzt öffentlich über seine Reservisten-Rolle beim FC Bayern beschwerte, gibt es nun erste Wechsel-Gerüchte um den Rechtsverteidiger: Der FC Barcelona soll eine mögliche Option für Mazraoui sein.

Die Worte von Noussair Mazraoui waren überraschend deutlich. "Vor der WM war ich in der Startelf, jetzt bin ich fit und bekomme keine Spielzeit. Ich bin nicht mal zweite oder dritte Wahl. Es fühlt sich so an, als wäre ich vergessen worden", beklagte sich der marokkanische Nationalspieler nach dem Champions-League-Aus gegen Manchester City in der Mixed Zone gegenüber Journalisten über seine mangelnden Einsatzzeiten beim FC Bayern.

Er sei "natürlich enttäuscht", ergänzte der Profi. Unter dem neuen Trainer Thomas Tuchel sei es für ihn "härter" als unter Vorgänger Julian Nagelsmann, so Mazraoui, den der deutsche Rekordmeister nach Ablauf seines Vertrags bei Ajax Amsterdam im vergangenen Sommer ablösefrei unter Vertrag genommen hatte.

Angesichts dieser Aussagen war es klar, dass die ersten Spekulationen um einen Vereinswechsel des 25-Jährigen nicht mehr lange auf sich warten lassen würden.

Und glaubt man der spanischen "Sport", könnte sich der FC Barcelona wieder bei Mazraoui in Stellung bringen.

FC Bayern: Das spricht gegen Noussair Mazraouis Wechsel zum FC Barcelona

Demnach befinde sich der Edel-Reservist des FC Bayern nach wie vor "in Kontakt" mit den Katalanen, die ihn angeblich schon vor dem Wechsel nach München gerne verpflichtet hätten.

Allerdings könnte dem Bericht zufolge das liebe Geld Barca beim Versuch einer Mazraoui-Verpflichtung im zweiten Anlauf einen Strich durch die Rechnung machen.

Große Investitionen seien für den klammen Klub auf dieser Position nicht möglich heißt es. Lediglich eine Leihe sei denkbar. Zudem müsste Mazraoui wohl deutliche Gehaltseinbußen in Kauf nehmen.

Ob der FC Bayern beim aktuellen Edel-Reservisten überhaupt gesprächsbereit ist, steht zudem (noch) in den Sternen.