Rangnick rät Nagelsmann von Chelsea-Job ab

FIRO/SID

Ralf Rangnick mit Empfehlung für Julian Nagelsmann

Ralf Rangnick hat Julian Nagelsmann davon abgeraten, nach seinem Aus beim FC Bayern den Posten des Teammanagers beim FC Chelsea zu übernehmen.

"Im Moment kann man niemanden empfehlen, dorthin zu wechseln. Sie müssen zuerst eine Strategie entwickeln und den Kader auf eine vernünftige Größe reduzieren, mit der ein Trainer arbeiten kann", sagte der österreichische Nationaltrainer im "ZDF".

Seit der Übernahme des Klubs durch den Amerikaner Todd Boehly im Mai 2022 hat der Verein 17 Spieler für eine Gesamtsumme von 625 Millionen Euro verpflichtet.

Trotz der gewaltigen Investition in die Mannschaft und drei verschiedenen Teammanagern in dieser Saison, blieb der sportliche Erfolg bisher aus. Nach 31 Spieltagen befindet sich Chelsea nur auf Rang elf in der Premier League. Gegen Real Madrid schied der Klub im Viertelfinale der Champions League aus.

Nagelsmann gilt nach seinem Aus beim FC Bayern als Kandidat auf den Posten bei den Blues.