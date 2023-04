Hannover verlängert mit Vize-Kapitän

IMAGO/Joachim Sielski/SID/IMAGO/Joachim Sielski

Julian Börner verlängert bis 2025 in Hannover

Vize-Kapitän Julian Börner hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei Fußball-Zweitligist Hannover 96 bis 2025 verlängert.

Das vermeldete der Verein am Freitag. Der Innenverteidiger wird in der kommenden Saison noch im Kader der ersten Mannschaft stehen und soll im zweiten Vertragsjahr für die U23 in der Regionalliga auflaufen.

"Mit der Rolle, die wir dabei gefunden haben, kann ich mich zu 100 Prozent identifizieren. In der kommenden Saison werde ich bei den Profis noch einmal alles raushauen und bin zeitgleich auch sehr dankbar für die Perspektive in der 96-Akademie und das Vertrauen in meine Person", wird Börner zitiert.

Im Sommer 2021 war er von Sheffield Wednesday nach Hannover gewechselt. Im 96-Trikot lief der 32-Jährige bisher in 52 Pflichtspielen auf und erzielte dabei zwei Tore.