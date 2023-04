Trotz starkem Interesse: Nagelsmann sagt Top-Klub ab

IMAGO/Revierfoto

Wohin geht Julian Nagelsmann nach seinem Aus beim FC Bayern?

Nach seinem Aus beim FC Bayern vor vier Wochen ist Julian Nagelsmann ohne Job. Doch lang dürfte es nicht dauern, bis der 35-Jährige einen neuen Arbeitgeber findet, schließlich sind zahlreiche Klubs am Ex-Münchner interessiert. Allen voran der FC Chelsea und Tottenham Hotspur wurden zuletzt als heiße Anwärter auf eine Anstellung ab Sommer 2023 gehandelt. Einem dieser englischen Top-Teams hat Nagelsmann aber nun wohl abgesagt.

Ob Julian Nagelsmann in der kommenden Saison in London trainieren wird, ist noch nicht geklärt, ein interessierter Verein aus der Hauptstadt Englands soll nun jedoch eine Absage vom ehemaligen Trainer des FC Bayern bekommen haben. Wie der Transfer-Experte Fabrizio Romano erfahren hat und wie auch der englische "Telegraph" berichtet, will Nagelsmann nicht zum FC Chelsea.

Die Blues waren zuletzt als aussichtsreichster Kandidat rund um den 35-Jährigen gehandelt worden. Nagelsmann soll sich laut Medienberichten auf einer Shortlist des Klubs befunden haben, auf der am Ende nur noch vier Namen waren. Hierbei stand er angeblich vor Mauricio Pochettino, Vincent Kompany und einem von "Sky Sports" nicht näher genannten Coach ganz oben auf besagter Wunschliste als Nachfolger des entlassenen Graham Porter beziehungsweise dessen Interimsvertreter Frank Lampard. Der frühere spanische Nationaltrainer Luis Enrique, der ebenfalls Thema war, soll dagegen durchgefallen sein.

FC Bayern: Hat Nagelsmann auf Rangnick gehört?

Warum Nagelsmann dem FC Chelsea absagte, ist nicht bekannt. Noch vor wenigen Tagen hatte der geschasste Bayern-Coach den Verantwortlichen des kriselnden Klubs sein Konzept vorgestellt. Nun aber die Kehrtwende. Offenbar fand man in zu wenigen Punkten einen gemeinsamen Nenner. Ob es (auch) an den Worten von Ralf Rangnick lag?

Der frühere Nagelsmann-Vertraute und jetzige Nationaltrainer Österreichs sagte zuletzt im "ZDF": "Im Moment kann man niemanden empfehlen, dorthin zu wechseln. Sie müssen zuerst eine Strategie entwickeln und den Kader auf eine vernünftige Größe reduzieren, mit der ein Trainer arbeiten kann."

Seit der Übernahme des Klubs durch den US-Amerikaner Todd Boehly vor rund einem Jahr hat der Verein 17 Spieler für eine Gesamtsumme von 625 Millionen Euro verpflichtet.

Trotz der gewaltigen Investition in die Mannschaft und drei verschiedenen Teammanagern in dieser Saison, blieb der sportliche Erfolg bisher aus. Nach 31 Spieltagen befindet sich Chelsea nur auf Rang elf in der Premier League. Gegen Real Madrid schied der Klub im Viertelfinale der Champions League aus.

Nagelsmann hatte in München derweil völlig überraschend im März mitten in seiner zweiten Saison bei den Bayern den Job an Thomas Tuchel verloren.