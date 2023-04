Kaminski über "Albtraum" und Zukunftsfrage

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Marcin Kaminski hat mit dem FC Schalke 04 noch einiges vor

Wie geht es für Marcin Kaminski beim FC Schalke 04 weiter? Der lange verletzte Innenverteidiger hat einen Einblick in seine Planungen und Hoffnungen gegeben.

Unter vielen Pechvögeln beim FC Schalke 04 war Marcin Kaminski in der bisherigen Saison wohl einer der größten. Nach nur einem Spiel fiel der Innenverteidiger aufgrund einer Wadenverletzung in Folge einer Glasschnittwunde monatelang aus, kehrte erst in den letzten Wochen zurück. Eine harte Zeit für den Abwehrmann, der das lange schwächelnde Team nur von der Tribüne aus verfolgen konnte.

"In solch schwierigen Phasen nicht helfen zu können, ist für einen Fußballer ein Albtraum", sagte Kaminski nun gegenüber der "WAZ". Am zurückliegenden Spieltag stand der Pole nun erstmals wieder für S04 auf dem Feld, erzielte beim wichtigen 5:2-Erfolg über Hertha BSC sogar einen sehenswerten Treffer per Freistoß.

Ein wichtiges Tor auch für Kaiminski persönlich, denn viel Zeit bleibt dem Innenverteidiger nicht mehr, sich für einen neuen Vertrag zu empfehlen. Ende Juni läuft das aktuelle Arbeitspapier des 31-jährigen Routiniers aus. Ein Thema, das ihn durchaus beschäftigt.

"Klar denke ich auch über meine Zukunft nach, aber an erster Stelle steht der Klassenerhalt mit Schalke 04 – das ist das große Ziel von uns allen", sagte er und fügte an: "Für mich ist es wichtig, dass ich jetzt wieder spielen darf und mich zeigen kann. Nur so kann ich die Verantwortlichen von meinen Qualitäten überzeugen."

Kaminski will beim FC Schalke 04 bleiben

Seit Sommer 2021 spielt der damals vom VfB Stuttgart nach Gelsenkirchen gekommene Verteidiger für die Königsblauen, hat sich mittlerweile eine kleine Heimat im Ruhrgebiet aufgebaut.

"Natürlich fragt meine Familie, ob wir bleiben können oder noch einmal umziehen müssen. Aber meine Frau wusste, worauf sie sich einlässt, als sie mich geheiratet hat", erklärte er mit einem Grinsen und setzte hinzu: "Keine Planungssicherheit zu haben, ist eine Schattenseite des Lebens als Profifußballer."

Gerne würde Kaminski wieder ins Licht treten und bald Gewissheit haben, betonte jedoch auch, dass er die Vereinsseite verstehen könne, weil er so lange verletzt war.

Das Ziel sei aber definitiv ein Verbleib beim FC Schalke 04: "Auf jeden Fall, meine Familie und ich fühlen uns total wohl. Meine Tochter geht hier in den Kindergarten, spricht Deutsch und hat Freunde gefunden, auch mein Sohn versteht inzwischen schon vieles."