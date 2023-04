Bayern mit Transfer-Kniff bei Neuer-Nachfolger?

IMAGO/Marcel van Dorst

Bart Verbruggen wird beim FC Bayern gehandelt

Wer in der kommenden Saison beim FC Bayern im Tor steht, ist noch relativ offen. Nun ist ein neuer Name am Keeper-Horizont aufgetaucht, der den alten Hasen (langfristig) Druck machen könnte. Dieser soll mit einem Transfer-Kniff nach München gelockt werden - vorläufig.

Dass der FC Bayern sich derzeit intensiv auf dem Transfermarkt umschaut, ist kein Geheimnis. Mindestens ein Stürmer soll kommen, damit die Münchner in der kommenden Saison wieder in allen drei Wettbewerben angreifen und bis zum Schluss mithalten können. Aber auch auf anderen Positionen wird gesucht. Laut einem Bericht aus Belgien auch etwas überraschend nach frischem Blut für das Tor.

Wie das belgische "Nieuwsblad Sport" berichtet, befindet sich der FC Bayern im illustren Kreis der Interessenten für Bart Verbruggen. Dieser macht seit Ende letzten Jahres mit starken Leistungen bei RSC Anderlecht auf sich aufmerksam. Verbruggen ist gerade einmal 20 Jahre alt und gilt als großes Torwarttalent. Mit 1,94 Metern hat der Niederländer Gardemaß im Keeper-Bereich. Sein Marktwert wird auf rund fünf Millionen Euro geschätzt.

Eine Vielzahl von Scouts sollen Verbruggen zuletzt beobachtet haben, darunter auch Spione vom FC Bayern. Was diese sahen, dürften ihnen gefallen haben. Doch warum hat es der deutsche Fußball-Rekordmeister überhaupt auf den Youngster abgesehen?

Verbruggen als langfristiges Projekt beim FC Bayern

Der Grund liegt auf der Hand: Der langjährige und derzeit verletzte Stammkeeper Manuel Neuer ist bereits 37 Jahre alt, Winter-Ersatz Yann Sommer wird im Dezember ebenfalls schon 35. Und selbst Monaco-Rückkehrer Alexander Nübel, dem Vernehmen nach ohne Chance in München, wird im September 27 Jahre alt.

Verbruggen wäre also die Zukunftsoption. Der 20-Jährige gilt als interessanter Spieler. Dem Bericht nach will Anderlecht mit einem Verkauf von Verbruggen mindestens zehn Millionen Euro verdienen und den Holländer am liebsten unmittelbar wieder ausleihen. Dies könnte auch eine Variante für den Bundesligisten sein, wie es heißt.

Allerdings würde der FC Bayern Verbruggen wohl lieber in der Bundesliga und/oder zu einem auf international Niveau agierenden Klub ausleihen. Anderlecht steht lediglich im Mittelfeld der belgischen ersten Liga.

Neben den Münchnern gelten auch der FC Chelsea, der FC Liverpool sowie Manchester City als interessiert. Konkrete Verhandlungen mit dem noch bis 2025 in Belgien gebundenen Torhüter soll es aber bislang von keiner Seite aus geben.