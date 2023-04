Nach S04-Aus: Das sind Teroddes Optionen

IMAGO/Laci Perenyi

Simon Terodde verlässt den FC Schalke 04 im Sommer

Simon Terodde wird den FC Schalke 04 am Saisonende verlassen. Wohin es den Stürmer zieht, ist noch unklar. Fünf Klubs kommen offenbar in Frage.

"In den vergangenen Wochen wurde medial sehr viel über meine Zukunft spekuliert. Das ist ein Thema, das weder der Verein noch ich in diesen so richtungsweisenden Wochen benötigt. Daher möchte ich jetzt schon erklären, dass meine Zeit im Sommer auf Schalke definitiv enden wird", erklärte Terodde in einer Vereinsmitteilung.

Er wolle sich in Gelsenkirchen "mit dem geglückten Klassenerhalt verabschieden". Wie es für den 35-Jährigen weiter geht, ist noch offen. Laut "Reviersport" besitzt Terodde gleich fünf Wechseloptionen.

Eine ist demnach Fortuna Düsseldorf. Der Zweitligist sucht einen Nachfolger für Torjäger Dawid Kownacki, der den Verein verlassen wird. Dem Bericht zufolge hat Fortuna schon Kontakt zu Terodde aufgenommen.

Zweite Option ist der VfL Bochum. Allerdings könnte eine Rückkehr nur heiß werden, sollte der Revierklub aus der Bundesliga absteigen, so das Blatt. Aktuell liegt Bochum auf dem 15. Tabellenplatz.

Beim VfL stand Terodde von 2014 bis 2016 unter Vertrag. In 72 Pflichtspielen erzielte er 47 Tore und bereitete zwölf weitere Treffer vor.

Zieht es Terodde vom FC Schalke 04 in die 3. Liga?

Auch ein Wechsel Teroddes in die 3. Liga ist offenbar möglich. "Reviersport" nennt Rot-Weiss Essen und den designierten Aufsteiger Preußen Münster als mögliche Ziele des Routiniers.

Bei den Verantwortlichen von RWE sei Teroddes Name bereits gefallen. Ein Wechsel sei allerdings unwahrscheinlich, da der Angreifer finanziell große Abstriche machen müsste.

Gleiches gelte für Preußen Münster. Sportchef Peter Niemeyer habe zwar Kontakt zu Teroddes Umfeld aufgenommen, große Hoffnungen mache man sich beim Regionalliga-Spitzenreiter allerdings nicht.

Auch zum 1. FC Bocholt, Teroddes Heimatverein, soll es Kontakt gegeben haben. Dieser habe jedoch auf freundschaftlicher Basis stattgefunden. Eine Rückkehr zu seinem Jugendklub, der in der Regionalliga West spielt, käme noch zu früh, so "Reviersport".