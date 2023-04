Hoeneß bleibt ungeschlagen und wundert sich über "Anspruch"

IMAGO/Hansjürgen Britsch

Sebastian Hoeneß ist mit dem VfB Stuttgart ungeschlagen

Sebastian Hoeneß bleibt mit dem VfB Stuttgart ungeschlagen, doch ist ein Punkt in Augsburg nicht zu wenig? Der Trainer widerspricht - und mahnt.

Sebastian Hoeneß war voll bepackt, als er die Augsburger Arena verließ. In der linken Hand trug er eine schwarze Sporttasche, mit der rechten balancierte er gekonnt zwei Essensboxen. Doch von den drei Punkten, die der Trainer des VfB Stuttgart gerne entführt hätte, nahm er nur einen mit - zu wenig im engen Abstiegskampf der Bundesliga?

Nein, meinte Hoeneß und widersprach vehement der These, dass das hart erkämpfte 1:1 (0:1) im Schwaben-Derby beim FCA ein Rückschlag gewesen sei. "Überhaupt nicht", sagte er und fügte verwundert an: "Ich weiß nicht, wo plötzlich dieser Anspruch herkommt."

Der VfB war spät aufgewacht und blieb dank des Stochertores von Kapitän Wataru Endo (78.) im vierten Spiel unter Hoeneß ungeschlagen - aber eben auch tief im Tabellenkeller. "Wir müssen aufpassen", mahnte Hoeneß, "dass wir nicht zu früh Ansprüche entwickeln, die nicht hilfreich sind!" Auch der kleine Erfolg helfe.

Erst recht nach einer ersten Hälfte, die für Sportchef Fabian Wohlgemuth "nicht so ganz schön anzusehen" war. Das war noch sehr schmeichelhaft formuliert. Der VfB hatte der Augsburger Gier und Aggressivität fast nichts entgegenzusetzen, dem Angriff fehlte "Tiefe", gab Hoeneß zu. Die spielerischen Schwächen goss er in den schönen Satz: "Wir haben zu viel in die Bälle gefragt."

Erst als Augsburg nach und nach fünf angeschlagene Spieler auswechseln musste, darunter Torschütze Dion Beljo, fanden die Gäste mühsam zu mehr Wucht. Endos "Arbeitstor" (Wohlgemuth) brachte Hoeneß "die Gewissheit, dass wir leben und marschieren können. Weiter geht's!"

"Jeder Punkt ein wertvoller"

Und zwar am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach - laut Hoeneß "eine schwierige Herausforderung". Dennoch "trauen wir uns zu, drei Punkte zu holen". Wohlgemuth stimmte zu. Hoeneß, lobte er, habe dem VfB "eine gewisse Ergebniskonstanz" gebracht, "die Kurve zeigt definitiv insgesamt nach oben".

Der neue Coach "nimmt uns zu 100 Prozent mit", meinte Nationalspieler Josha Vagnoman. In der Halbzeitpause habe Hoeneß an den richtigen "Stellschrauben gedreht", bestätigte Torwart Fabian Bredlow und bilanzierte: "In unserer Situation ist jeder Punkt ein wertvoller."

Zumal das Unentschieden den nur fünf Zähler entfernten FCA weiter zittern lässt. "Es wird eng", sagte Geschäftsführer Stefan Reuter, "aber die Mannschaft ist willens, zu fighten bis zur letzten Sekunde."