Irre Halbzeit! FC Bayern demontiert Freiburg

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Die Fußballerinnen des FC Bayern feierten einen Kantersieg

Nachdem die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg dank eines 3:0-Erfolgs beim MSV Duisburg am Donnerstag an die Spitze der Frauen-Bundesliga stürmten, schlug der FC Bayern am Samstag zurück - und wie!

Als der Halbzeitpfiff ertönte, war der Sieg der Frauen-Abteilung des FC Bayern schon unumstößlich in Stein gemeißelt: Gegen den SC Freiburg führten die Münchnerinnen nach 45 Minuten bereits mit 6:0.

Nach zwölf Minuten klingelte es erstmals, als Maximiliane Rall eine Hereingabe von Carolin Simon zur Führung einköpfte - Danach ging es Schlag auf Schlag: Saki Kumagai (18. Minute), Simon mit einem direkten Freistoß (22.), Sydney Lohmann (29.), erneut Rall (31.) und noch einmal Lohmann (37.) sorgten für völlig klare Verhältnisse.

So furios Lohmann und Co. auch starteten, so gemächlicher ließen es die Kickerinnen aus der bayerischen Landeshauptstadt im zweiten Durchgang angehen. Die erste Szene gehörte zwar erneut dem FC Bayern, nachdem Freiburgs Torhüterin Lena Nuding nach 48 Minuten allerdings vor Jovana Damjanovic klären konnte, verkürzte Annabel Schaching im direkten Gegenzug für den SCF.

In der Folge bestimmten die Bayerinnen weiter das Tempo, es dauerte aber bis zur 80. Minute, bis das Scheibenschießen seinen Lauf nahm. Erst traf die eingewechselte Lea Schüller zum 7:1, dann stellte Klara Bühl nur vier Minuten auf 8:1, ehe Freiburg noch einmal für Ergebniskorrektur sorgte. Marie Müller traf per Elfer zum 8:2.

Durch den Erfolg liegen die Münchnerinnen wieder auf dem ersten Platz der Tabelle.

17:0 bisher der Rekord

Zwar sind extreme Siege in der Geschichte des deutschen Frauenfußball-Oberhauses keine ganz seltene Rarität, sechs Tore in einer Halbzeit sind allerdings alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Der FC Bayern selbst konnte diese Ausbeute erst einmal toppen: Am 05. Dezember 2018 schlug man Borussia Mönchengladbach, zur Halbzeit stand es 7:0.

Den Rekordsieg der Liga hält übrigens der 1. FFC Frankfurt, der am 17. April 2006 17:0 gegen FSV Frankfurt gewann. Der April 2006 ist ohnehin ein besonderer Monat. Ebenfalls am 17. gewann Turbine Potsdam 13:0 gegen Brauweiler Pulheim, zwei Wochen davor fegten die Turbinen den FSV Frankfurt mit 16:0 vom Rasen - der zweithöchste Sieg der Historie der Liga.