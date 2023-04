Bericht: FC Bayern "bereut" zu späte Nagelsmann-Trennung

IMAGO/Philippe Ruiz

Julian Nagelsmann stand beim FC Bayern angeblich schon früher zur Disposition

Ende März trennte sich der FC Bayern, kaum 24 Stunden nachdem die Gerüchte erstmals durch den medialen Äther geisterten, von Trainer Julian Nagelsmann und stellte Thomas Tuchel als neuen Coach vor. Sportlich ist seitdem nicht wirklich eine positive Entwicklung zu beobachten, das Handeln der Münchner Bosse soll allerdings bei weitem nicht nur in den ausbleibenden Ergebnissen begründet sein.

Im DFB-Pokal am SC Freiburg gescheitert, in der Champions League von Manchester City die Grenzen aufgezeigt bekommen, in der Liga zwar den BVB wieder von der Spitze verdrängt, aber dennoch längst noch nicht dominant: Der erste Monat von Thomas Tuchel als Trainer des FC Bayern weist eine eher ernüchternde Bilanz auf, dennoch betonte Präsident Herbert Hainer unlängst, dass man "definitiv" erneut Nagelsmann gegen Tuchel austauschen würde.

"Sport1" hat nun Gründe dafür geliefert, warum Nagelsmann an der Säbener Straße zunehmend den Rückhalt verlor. Demnach haben Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Co. Nagelsmann mehrfach darauf hingewiesen, dass sein Verhalten zu viele Baustellen abseits des eigentlichen Geschehens aufgemacht habe - mehr Leistung, weniger "Unruhe" soll die klare Ansage in Richtung des 35-Jährigen gelautet haben.

Letztlich habe man allerdings den Eindruck gewonnen, Nagelsmann sei "ein bisschen zu beratungsresistent", deckt "Sport1"-Reporter Kerry Hau weiter.

FC Bayern zog Trennung schon "viel länger" in Betracht

Den Vorwurf, Nagelsmann habe die Kabine verloren, der dem Coach angekreidet wurde, relativiert Hau allerdings etwas. Er habe die Spieler "nicht verloren, aber auch nicht komplett gewonnen", heißt es. Einige Stars hätten sich von den Anweisungen des Übungsleiters "überfrachtet gefühlt".

Angeprangert wird Nagelsmann hingegen, sein Umgang mit den Reservisten. Für diese habe sich der gebürtige Bayer kaum interessiert. Vor allem, dass Nagelsmanns "Wunschspieler" Ryan Gravenberch so gar keine Rolle spielte, soll den Bossen aufgestoßen sein. "Nagelsmann ist nicht an seiner Fachkompetenz, sondern an "seiner Menschenführung gescheitert", fasst Hau zusammen.

Hau will sogar erfahren haben, dass eine Trennung von Nagelsmann schon "viel länger" zur Disposition stand. Konkret habe man bereits Mitte Februar nach dem 2:3 gegen Borussia Mönchengladbach mit einer Veränderung auf der Trainerposition geliebäugelt, enthüllte er. Inzwischen sollen Salihamidzic und Co. sogar "bereuen", dass sie nicht schneller gehandelt haben.

So oder so ist klar, dass Tuchel das Ruder sportlich nun langsam herumreißen muss. Sollte am Ende der Saison nicht einmal das Minimalziel Meisterschaft herausspringen, dürfte der Druck im kommenden Jahr von Beginn an enorm sein.

Die sport.de-User glauben übrigens weiterhin, dass die Entscheidung, Nagelsmann von seinen Aufgaben zu entbinden, nicht die richtige war. In einer Umfrage mit 140.000 Abstimmenden sehen nur 36 Prozent die Entscheidung positiv.