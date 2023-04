Abschied im Sommer? Duo ohne Zukunft beim BVB

IMAGO/Kirchner/David Inderlied

Mateu Morey (2.v.l.) und Thomas Meunier (r.) könnten den BVB im Sommer verlassen

Die Kaderplanungen für die kommenden Saison bei Borussia Dortmund laufen bereits auf Hochtouren. Zwei Profis können den BVB offenbar im Sommer verlassen.

Laut den "Ruhr Nachrichten" haben sowohl Thomas Meunier als auch Mateu Morey keine Zukunft bei Borussia Dortmund.

Bei Meunier gehe die Tendenz klar Richtung Abschied im Sommer. Der Belgier lote bereits seine Optionen aus. Dem Bericht zufolge kann der BVB auf eine Ablöse von bis zu zehn Millionen Euro hoffen. Dass zudem das üppige Gehalt von bis zu acht Millionen Euro eingespart werden könnte, dürfte den Dortmundern entgegen kommen.

Meuniers Vertrag bei den Schwarz-Gelben ist noch bis 2024 datiert. Der Nationalspieler wurde zuletzt immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. In diesem Jahr stehen nur zwei Kurzeinsätze bei den Profis zu Buche.

Spielpraxis sammelte Meunier stattdessen zuletzt bei der Reservemannschaft in der 3. Liga. Dort verletzte sich der Rechtsverteidiger am vergangenen Spieltag erneut an den Adduktoren.

Meunier war im Sommer 2020 ablösefrei von Paris Saint-Germain gekommen.

Verlässt Morey den BVB?

Auch Mateu Morey könnte den BVB im Sommer verlassen. Der Vertrag des Spaniers läuft zwar erst 2024 aus. Dass er im Team von Trainer Edin Terzic aber nochmal eine zentrale Rolle spielt, ist den "Ruhr Nachrichten" zufolge unwahrscheinlich.

Demnach würden die BVB-Bosse dem verletzungsanfälligen Morey nach dieser Saison keine Steine in den Weg legen.

Seit April 2021 - mit einer kurzen Unterbrechung - dauert die Leidenszeit des 23-Jährigen inzwischen an. Damals erlitt der Rechtsverteidiger von Borussia Dortmund im Halbfinale des DFB-Pokals gegen Holstein Kiel einen Totalschaden im rechten Knie, Kreuzbandriss inklusive.

Knapp anderthalb Jahre dauert es, bis Morey in der U23 des BVB in der 3. Liga gegen Rot-Weiss Essen Mitte August 2022 sein Comeback gab. Wenige Wochen später zog sich der Spanier erneut eine schwere Verletzung zu, diesmal im anderen Knie. Wieder musste Morey unters Messer.

Derzeit befindet er sich im Mannschaftstraining. In den Spieltagskader hat er es aber bislang weder in der 3. Liga noch in der Bundesliga geschafft.

Als Ersatz für Meunier und Morey wird seit Wochen Iván Fresneda von Real Valladolid gehandelt. Laut mehreren Medienberichten könnte es den spanischen U19-Nationalspieler im Sommer zum BVB ziehen.

Demnach befinden sich die Verantwortlichen des Revierklubs in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem 18-Jährigen und seinem Klub.