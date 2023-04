Arminia Bielefeld verliert Kellerduell gegen Hannover 96

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Hannover 96 zeigte Arminia Bielefeld die Grenzen auf

Erstliga-Absteiger Arminia Bielefeld gerät in der 2. Fußball-Bundesliga immer tiefer in den Abstiegsstrudel. Das Kellerduell gegen Hannover 96 verloren die Ostwestfalen 1:3 (1:2) und sind nur einen Punkt von Relegationsplatz 16 entfernt.

Zuletzt hatte die Arminia durch ein 2:4 in Karlsruhe nach einer Erfolgsserie einen Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt hinnehmen müssen. Bielefeld hat jetzt 29 Zähler auf dem Konto, Hannover hat bislang 37 Zähler verbucht und machte durch den Sieg einen entscheidenden Schritt in Richtung Klassenverbleib.

Die Niedersachsen waren durch Cedric Teuchert (14.) in Führung gegangen, doch Torjäger Fabian Klos (22.) konnte vor 25.921 Fans einen abgeprallten Ball ins 96-Tor schießen. In der 24. Minute hatte Bielefelds Robin Hack mit einem Schuss an den Außenpfosten Pech, das hätte der Führungstreffer für die Bielefelder auf der Alm sein können.

Stattdessen verwandelte erneut Teuchert einen umstrittenen Handelfmeter nach Videobeweis zur erneuten Gäste-Führung (42.). Louis Schaub (55.) erhöhte auf 3:1 für die Norddeutschen.

Beide Teams lieferten sich einen offenen Schlagabtausch mit zahlreichen Torchancen. Pech hatte Bielefeld in der 57. Minute, als Bryan Lasme die Latte des Hannoveraner Tores traf und den Anschlusstreffer verpasste. Hannovers Yannik Lührs sah wegen groben Foulspiels (86.) nach Videobeweis die Rote Karte.