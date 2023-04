Medien: Kahn beim FC Bayern vorerst fest im Sattel

IMAGO/Moritz Mueller

Zumindest ein Jahr soll Oliver Kahn noch Vorstandschef des FC Bayern sein

Nachdem der FC Bayern im Viertelfinale der Champions League gegen Manchester City die Segel streichen musste, mehrten sich zuletzt Stimmen, die ein Aus von Vorstandschef Oliver Kahn bei den Münchnern ins Spiel brachten. Ex-Bundesliga-Star Jan-Aage Fjörtoft wollte sogar erfahren haben, dass man beim deutschen Rekordmeister eine Rückkehr von Uli Hoeneß in Betracht ziehe. Kahns Wirken ist aber wohl noch nicht beendet.

Oliver Kahn wird noch ein weiteres Jahr Zeit bekommen, um sich als Vorstandschef des FC Bayern zu beweisen. Dies berichtete der "BR" am Samstag vor dem Bundesliga-Spiel der Münchner beim FSV Mainz 05 unter Berufung auf Aufsichtsrats-Kreise. Sportvorstand Hasan Salihamidzic, der zuletzt ebenfalls vermehrt ins Zentrum der Kritik rückte, soll demnach zudem weiter die Unterstützung von Ehrenpräsident Uli Hoeneß haben.

Am Freitag hatte bereits Kahn selbst auf die Spekulationen reagiert und einen Rücktritt ausgeschlossen. "Ich verschwende im Moment nicht eine Sekunde daran, mir über meinen Vertrag Gedanken zu machen, es geht immer um den FC Bayern", stellte der 53-Jährige im Gespräch mit der "Bild" klar.

"Das Ziel ist es, den FC Bayern wieder genau dorthin zurückzuführen, wo er hingehört: An die Spitze in allen Wettbewerben. Dafür werden wir jeden Stein umdrehen", kündigte der Ex-Keeper an.

Kahns Position beim FC Bayern angeblich "nicht mehr die stabilste"

Die "Bild" hatte zuvor gemutmaßt, Kahn, dessen Vertrag im Sommer 2024 ausläuft, wackele "brutal". Im Gespräch mit RTL hatte auch DFB-Legende Lothar Matthäus Kahn angezählt: "Es rumort. Heute Morgen ist der Name von Oliver Kahn auch bei mir am Telefon genannt worden. Die Position ist nicht mehr die stabilste", sagte der 62-Jährige am Donnerstagabend vor dem Europa-League-Spiel von Bayer Leverkusen gegen Union Saint-Gilloise.

Am Freitag legte die "Bild" dann nach und berichtete, dass der Name von Ex-DFB-Funktionär Oliver Bierhoff an der Säbener Straße gefallen sei. "Heiß", so hieß es, sei die Personalie allerdings nicht.

In dieser Saison können die Bayern nur noch den Titel in der Bundesliga holen, auch im DFB-Pokal sind die Münchner bereits gescheitert.