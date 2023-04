Köln lässt Hoffenheim wieder zittern

IMAGO / foto2press/SID/IMAGO/Oliver Zimmermann

Köln siegt zum ersten Mal seit 2015 wieder in Sinsheim

Ausgerechnet gegen ihren bisherigen Lieblingsgegner hat die TSG Hoffenheim die Vorentscheidung im Abstiegskampf verpasst. Die Kraichgauer verloren am 29. Spieltag der Fußball-Bundesliga 1:3 (0:2) gegen den starken 1. FC Köln und müssen wieder verstärkt um den Klassenerhalt bangen.

Florian Kainz (18.) per Handelfmeter, Davie Selke (39.) und Jan Thielmann (90.+2) trafen für die Kölner, die nach 13 Ligaspielen ohne Sieg erstmals seit April 2015 wieder gegen die Kraichgauer gewinnen konnten. Kasper Dolberg (90.+4) erzielte das Ehrentor für die Gastgeber.

Durch den Dreier baute der FC seinen Vorsprung auf Hoffenheim auf sechs Punkte aus. Nach dem starken Zwischenspurt mit 10 Punkten aus vier Partien kassierte die TSG einen herben Dämpfer.

Kurz vor dem Anpfiff mussten sich beide Mannschaften auf eine Änderung beim Schiedsrichter-Team einstellen. Der erst 27 Jahre alte Robin Braun (Wuppertal) kam zu seinem ersten Bundesliga-Einsatz als Unparteiischer. Der eigentlich als 4. Offizieller vorgesehene Braun musste Benjamin Brand (Unterspiesheim) ersetzen, der eine allergische Reaktion erlitten hatte.

Die 30.150 Zuschauer in der ausverkauften Sinsheimer Arena, darunter rund 7000 FC-Fans, sahen in den ersten Minuten eine unterhaltsame Partie mit hohem Tempo. Kainz sorgte in der 11. Minute zum ersten Mal mit einem Schuss für Gefahr.

Köln trifft vom Punkt

Danach wurde es schwierig für Schiri Braun. Erst nach Videostudium entschied er zu Recht auf Strafstoß für Köln. TSG-Abwehrchef John Anthony Brooks hatte einen Schuss von Linton Maina mit der Hand abgeblockt. Kainz verwandelte souverän.

Auch nach dem Treffer blieben die Gäste die gefährlichere Mannschaft in einem Spiel mit extrem hoher Intensität. Selke scheiterte per Kopf an Oliver Baumann (32.), kurz darauf überwand der Stürmer den TSG-Torwart - der dabei wie Abwehrspieler Kevin Akpoguma keine gute Figur machte.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs drängten die Gastgeber auf den Anschluss. Angelinho gab einen ersten Warnschuss ab (48.), Ihlas Bebou vergab in aussichtsreicher Position (50.). In der 57. Minute konnte auch Andrej Kramaric nicht vollstrecken, gleich galt für Christoph Baumgartner (61.).

Nachdem die Kölner diese Phase überstanden hatten, kontrollierten sie ab der 65. Minute das Spiel wieder. Der eingewechselte Steffen Tigges verpasste die Vorentscheidung (74.). Thielmann machte dann alles klar.