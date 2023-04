Jonas Hector gibt Karriereende bekannt

IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER

Hector hängt die Fußballschuhe an den Nagel

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Jonas Hector wird am Saisonende einen Schlussstrich unter seine aktive Laufbahn setzen. Dies teilte der 32 Jahre alte Allroundspieler nach dem 3:1-Erfolg am Samstag bei der TSG Hoffenheim in Sinsheim in der Kabine seinen Teamkollegen mit.

"Nach meiner Familie war es mir wichtig, als erstes meine Mannschaft, das Trainerteam und den Staff zu informieren. Für den Moment möchte ich nicht mehr sagen, als dass ich unheimlich dankbar für das bin, was wir beim FC zusammen haben", wird Hector in einem FC-Tweet zitiert.

Der FC dankte Hector am Samstagabend via Twitter. "Noch fünf geile Wochen mit dir als Kapitän stehen bevor. Lass sie uns gemeinsam genießen. Danke für alles, Jonas Hector", hieß es.

Der Außenverteidiger und defensive Mittelfeldspieler stand seit 2010 in Diensten der Rheinländer. Er bestritt 223 Bundesligaspiele und erzielte dabei zwölf Tore für Köln. Hector hatte in der jüngeren Vergangenheit immer wieder mit Verletzungen und längeren Ausfällen zu kämpfen.

Aus der Nationalmannschaft war der Kölner Spielführer schon im Herbst 2020 zurückgetreten. Hector hatte nach seinem Debüt am 14. November 2014 (4:0 in der EM-Qualifikation gegen Gibraltar) 42 weitere Male für Deutschland gespielt, stets in der Startelf. Sein letzter Einsatz war am 19. November 2019 gegen Nordirland (6:1), insgesamt erzielte er drei Tore und gab zwölf Torvorlagen.