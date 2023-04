"Müssen lernen": Terzic erklärt Schlotterbeck-Auswechslung

IMAGO/Ulrich Hufnagel

BVB-Verteidiger Schlotterbeck musste früh ausgewechselt werden

Schrecksekunde auf Seiten von Borussia Dortmund beim 4:0 (3:0)-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt: Innenverteidiger Nico Schlotterbeck wurde nach nur 25 Minuten ausgewechselt. BVB-Cheftrainer Edin Terzic gab anschließend ein erstes Update zu einer möglichen Verletzung des Nationalspielers.

Nico Schlotterbeck war gar nicht damit einverstanden, so früh in der Partie gegen Eintracht Frankfurt schon ausgewechselt zu werden. Doch sein Trainer Edin Terzic wollte, sowohl mit Blick auf dessen Verletzungshistorie als auch auf die wichtigen Spiele im Bundesliga-Endspurt, keinerlei Risiko eingehen.

"Er hatte sich irgendwann im Lauf an den Oberschenkel gefasst und ist zur Trainerbank gekommen. Er wollte unbedingt weiterspielen, wir müssen aber auch lernen", sagte der 40-Jährige nach der Partie bei "Sky": "Es ist nicht lange her, als er sich in München auch dahin gefasst hat und dann war er wochenlang nicht einsatzfähig."

Nico Schlotterbeck hatte schon nach dem Länderspiel Ende März gegen Peru über Probleme im Oberschenkel geklagt und hat sich dann im Topspiel bei Bayern München Anfang April verletzt.

BVB: Terzic lobt Rückkehrer Süle

Bei Borussia Dortmund ist nun die Hoffnung groß, "dass es nicht dramatisch ist und wir davon profitieren, dass wir ihn heute früh runtergenommen haben". Für den 23-Jährigen war DFB-Kollege Niklas Süle ins Spiel gekommen, der das Spiel gegen den VfB Stuttgart (3:3) in der Vorwoche wegen muskulärer Probleme verpasst hatte.

Süle habe "sofort anknüpfen" können und "eine gute Leistung gezeigt", lobte der BVB-Coach.

Durch die Niederlage des FC Bayern am Samstagnachmittag in Mainz (1:3) geht der BVB nun mit einem Punkt Vorsprung auf Serienmeister München in die abschließenden fünf Begegnungen. Für Borussia Dortmund steht am kommenden Freitag (20:30 Uhr) das Revierderby beim VfL Bochum an, der FC Bayern empfängt am Sonntag (15:30 Uhr) Hertha BSC.