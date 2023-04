Meisterprämie? BVB wird sich "großzügig zeigen"

IMAGO/UWE KRAFT

Beim BVB war nach dem Sieg gegen Eintracht Frankfurt der Jubel groß

Durch den Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt hat Borussia Dortmund fünf Spieltage vor Schluss die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga übernommen. Sollte der BVB den FC Bayern tatsächlich von dessen jahrelangem Thron verdrängen, lässt der Revierklub einiges springen, wie Sportdirektor Sebastian Kehl durchblicken ließ.

Der BVB wird sich im Fall der ersten Meisterschaft seit 2012 "großzügig zeigen", verriet Kehl nach dem 4:0 seiner Dortmunder gegen die Frankfurter Eintracht. Mit einem Zähler Vorsprung vor dem FC Bayern führt Schwarz-Gelb nun die Tabelle an.

Wie hoch die mögliche Meisterprämie für die Spieler der Borussia ausfallen wird, gab Kehl allerdings nicht an. "Das verhandelt der Mannschaftsrat", fügte der 43-Jährige lediglich an.

BVB-Schlussmann Gregor Kobel, in dieser Saison noch nicht im Mannschaftsrat vertreten, hielt den sprichwörtlichen Ball aber ohnehin lieber flach. "Da sind noch fünf Spiele zwischen, wo wir hart gefordert sind. Die Meisterprämie ist noch weit entfernt. Erstmal gilt es, die nächsten fünf Spiele zu gewinnen."

Bayern-Pleite hat "extra Elektrizität ins Stadion gebracht"

Zunächst reist Borussia Dortmund am kommenden Freitag (20:30 Uhr) zum VfL Bochum, dann steht das Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (7.5.) an. In den letzten drei Spielen der Saison geht es gegen Borussia Mönchengladbach (13.5.), den FC Augsburg (21.5.) und Bayern-Bezwinger Mainz 05 (27.5.).

Kobel hob zudem hervor, dass man sich in Dortmund allein auf die eigenen Leistungen konzentrieren will. Aber: "Das Ergebnis der Bayern (1:3 in Mainz, Anm. d. Red.) hat eine extra Elektrizität ins Stadion gebracht. Man hat von Anfang an gemerkt, dass die Fans da waren. Die haben uns nach vorne gepeitscht. Mit so einer Energie können wir zuhause immer zu Hochform auflaufen."

Mitspieler Karim Adeyemi, mit zwei Vorlagen gegen Frankfurt einer der entscheidenden Spieler auf Seiten des BVB, fügte hinzu: "Wir waren richtig bereit für einen guten Gegner und haben gezeigt, was wir können. Wenn wir so die nächsten Spiele spielen, wird es sehr gut ausschauen."