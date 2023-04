FC Bayern verkündet Diagnose bei Abwehr-Star

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Hat sich im Spiel gegen Mainz verletzt: Alphonso Davies vom FC Bayern

Fußball-Rekordmeister FC Bayern hat die blamable Niederlage beim 1. FSV Mainz 05 (1:3) am Samstag teuer bezahlt. Wie die Münchner am Sonntag mitteilten, hat sich Außenverteidiger Alphonso Davies verletzt.

Alphonso Davies wir dem Trainerteam um Thomas Tuchel "vorerst fehlen", wie der Klub mitteilte.

Die Untersuchungen, die die medizinische Abteilung des FC Bayern durchführen ließ, brachte eine Muskelbündelverletzung im linken hinteren Oberschenkel hervor. Wie lange der 22-Jährige ausfallen wird, ließen die Münchner offen.

Klar ist: Das kommende Heimspiel gegen Hertha BSC (30.04., 15:30 Uhr) wird Davies verpassen. Auch das anschließende Gastspiel der Münchner in Bremen (6. Mai) dürfte wohl zu früh kommen. Ob er in einem der drei letzten Bundesliga-Partien dieser Saison gegen Schalke 04 (13. Mai), RB Leipzig (20. Mai) oder Köln (27. Mai) noch einmal eingreifen kann, werden wohl erst die nächsten Wochen zeigen.

Der Kanadier war in dieser Saison bereits mehrere Male verletzt ausgefallen. Im August und im November 2022 hatte er schon einige Spiele wegen Muskelverletzungen verpasst.

Mazraoui kommt für Davies, Cancelo liefert den Bayern-Assist

Am Samstag war Davies schon nach neun Minuten ausgewechselt worden. Der Linksverteidiger war nach einem Laufduell zu Boden gegangen und musste anschließend vorzeitig ausgewechselt werden. Noussair Mazraoui kam für den schnellen Außenverteidiger in die Partie, der sich dann um die rechte Abwehrseite kümmerte. Der flexibel einsetzbare Joao Cancelo rückte dafür auf die linke Seite.

Der Portugiese war es schließlich, der in der 29. Minute die Flanke spielte, die zur Münchner Führung durch Sadio Mané führte. Der Angreifer, der in den vergangenen Wochen stark in die Kritik geraten war, hatte sein erstes Tor für den FC Bayern seit vergangenem Oktober erzielt.

Im zweiten Durchgang verspielte der FC Bayern seine eigentlich komfortable Führung jedoch leichtfertig. Innerhalb von 14 Minuten verwandelten Ludovic Ajorque (65.), Leandro Barreiro (73.) und Aarón Martín (79.) die Arena in Mainz in ein Tollhaus.