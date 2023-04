Deutliche Ansage an die SGE-Stars - Krösche stärkt Glasner

IMAGO/osnapix

Markus Krösche zieht die Zügel bei Eintracht Frankfurt an

Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt verliert nach dem achten sieglosen Bundesliga-Spiel in Folge immer mehr sein Saisonziel aus den Augen. Die Qualifikation fürs internationale Geschäft ist für Sportvorstand Markus Krösche noch immer möglich - auch mit Trainer Oliver Glasner.

Nach der 0:4-Klatsche beim BVB wird der Ton bei Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt immer rauer. "Die Zeit des Lamentierens und des Redens ist vorbei. Es muss auf dem Platz gehandelt werden. Und zwar jetzt!", machte Markus Krösche gegenüber "Bild" einen Tag nach der Niederlage unmissverständlich deutlich. "Alibis und Ausreden gibt es keine mehr. Es zählen nur noch Ergebnisse."

In der Verantwortung stehe vor allem die Mannschaft, die in Dortmund bisweilen zwar gut mitspielte, letztlich aber die nötige Konsequenz vermissen ließ. "Wir müssen die kommenden Spiele gewinnen, egal wie, und damit müssen wir am Samstag gegen Augsburg starten." Dies sei "ganz klar die Aufgabe des Trainerteams und der Mannschaft", formulierte Krösche in Bezug auf Chefcoach Glasner, um den sich schon seit Wochen die Zukunftsspekulationen ranken.

Keine Trainerdiskussion bei Eintracht Frankfurt

Glasner liegt ein unterschriftsreifer Vertrag zur vorzeitigen Verlängerung über 2024 hinaus vor. Bislang zögert der Österreicher aber noch. Gehandelt wurde der 48-Jährige zuletzt auch bei Klubs aus der englischen Premier League - Gerüchte, die zuletzt für zusätzlichen Zündstoff in Frankfurt gesorgt hatten.

Für Markus Krösche steht eine vorzeitige Trennung von Oliver Glasner aber trotz der jüngsten Sieglos-Serie nicht zur Debatte: "Wir haben eine schlechte Phase, aber keine Trainerdiskussion!"

Zwei Ziele der Frankfurter Eintracht sollen auch dank der Arbeit von Glasner noch erreicht werden: "Wir wollen am Ende auf einem internationalen Platz stehen und den Pokal gewinnen." In den letzten fünf Spielen trifft die SGE in der Liga auf Augsburg, Hoffenheim, Mainz, Schalke 04 und Freiburg. Im Halbfinale des DFB-Pokals kommt es zum Duell mit dem VfB Stuttgart.