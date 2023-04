Medien: Eintracht Frankfurt jagt ManCity-Juwel

IMAGO/John Mallett

Callum Doyle soll das Interesse von Eintracht Frankfurt auf sich gezogen haben

Der Vertrag von Leistungsträger Evan Ndicka endet im Sommer, an eine Verlängerung glauben nur noch kühne Optimisten, mit Almamy Touré befindet sich zudem ein weiterer Innenverteidiger in Reihen von Eintracht Frankfurt, dessen Arbeitspapier kaum über den Juni hinaus verlängert wird. Kurz: Bei den Hessen besteht Handlungsbedarf in der Abwehrmitte. Ein Talent von Manchester City könnte Abhilfe schaffen.

Eintracht Frankfurt hat ein Auge auf Callum Doyle geworfen. Das will die "Sun" exklusiv erfahren haben. Der 19-jährige Innenverteidiger stammt aus der Jugend von Manchester City, ist derzeit aber von den Sky Blues an den englischen Zweiligisten Coventry City verliehen.

Dem Bericht zufolge traut man Doyle bei den Cityzens zwar durchaus zu, seinen Weg in den Profikader zu meistern, eine Leihe oder auch ein permanenter Wechsel in die deutsche Fußball-Bundesliga soll allerdings nicht ausgeschlossen sein.

Zumal ManCity, so heißt es, eine Entscheidung zwischen Doyle und dem an den FC Burnley verliehenen Taylor Harwood-Bellis fällen wird. Nur eines der beiden Innenverteidiger-Talente wird demnach eine Chance am Etihad Stadium bekommen.

Eine Situation, aus der die Eintracht Kapital schlagen könnte. Laut "Sun" haben mit Nicolas Becker und Dan Hargreaves zwei Scouts der Adlerträger Doyle in der vergangenen Woche live vor Ort unter die Lupe genommen.

Welche Ablöse müsste Eintracht Frankfurt zahlen?

Gelegenheiten, den englischen Junioren-Nationalspieler in Aktion zu sehen, bieten sich auf jeden Fall in Hülle und Fülle. Doyle verpasste seit Monaten keine Partie von Coventry mehr. Insgesamt bestritt der Youngster 2022/23 bereits 40 Pflichtspiele (1 Vorlage).

Offen ist, welche Ablöse Manchester bei einem festen Transfer aufrufen würde. Doyles Vertrag bei City endet erst im Sommer 2024, angesichts der kontinuierlich guten Entwicklung des Abwehrspielers dürften die Frankfurter zudem nicht der einzige Klub sein, der Doyle im Visier hat.