Verwirrung um Höhe der Guirassy-Kaufoption

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Bester Torschütze des VfB Stuttgart: Leihgabe Serhou Guirassy

Der abstiegsbedrohte Bundesligist VfB Stuttgart will seinen Top-Stürmer Serhou Guirassy langfristig an sich binden. Bei der Höhe der Kaufoption kursieren nun allerdings unterschiedliche Zahlen. Ob die Schwaben den Franzosen fest verpflichten können, hängt zudem auch vom Spieler selbst ab.

Der VfB Stuttgart will den bislang von Stade Rennes ausgeliehenen Serhou Guirassy fest unter Vertrag nehmen. Zwischen beiden Klubs war im Sommer eine Leihgebühr im unteren sechsstelligen Bereich sowie eine Kaufoption vereinbart worden.

Wie hoch diese ausfällt, darüber gab es zuletzt unterschiedliche Meldungen. Während es im TV-Sender "Sky" hieß, der VfB müsse neun Millionen Euro an Rennes zahlen, schreibt der "kicker" nun gar von zwölf Millionen Euro - ein nicht unerheblicher Unterschied.

Doch offenbar hat der VfB aktuell die finanziellen Möglichkeiten, den Transfer tatsächlich durchzubringen. Laut Stuttgart-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth sei der "wirtschaftliche Rahmen gegeben".

Das Problem: Mit Guirassy war kein Anschlussvertrag vereinbart worden. "Wir benötigen aber seine Zustimmung – die wird vom Verlauf der nächsten Wochen abhängen", zitiert das Fachblatt den VfB-Verantwortlichen.

Gibt der VfB Stuttgart Guirassy sofort weiter?

Der Mittelstürmer hält sich allerdings noch betont bedeckt, will wohl zunächst die sportliche Entwicklung des Klubs abwarten. "Bezüglich meiner Zukunft gibt es einen guten Austausch, mehr möchte ich dazu im Moment nicht sagen", so der 27-Jährige gegenüber dem "kicker": "Mein Fokus liegt nur auf der aktuellen Situation. Wir wollen unbedingt in der Bundesliga bleiben. Ich bin davon überzeugt."

Dass Guirassy, mit sieben Toren bester Stuttgart-Schütze in der Liga, im Falle eines Abstiegs beim VfB bleiben will, ist äußerst unwahrscheinlich. Dem Bericht zufolge könnte der Klub - mit Guirassys Zustimmung - aber auch eine Festverpflichtung durchziehen, nur um ihn dann gewinnbringend direkt weiterzuverkaufen.

Doch dann wäre auch Guirassy selbst gefragt, müsste er wohl noch ein paar wichtige Tore im Abstiegskampf schießen, um Interessenten auf sich aufmerksam zu machen.