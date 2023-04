Für Rekordablöse: BVB und Bayern weiter im Rieder-Poker

IMAGO/Manuel Winterberger/Justpictures

Wechselt Fabian Rieder in die Bundesliga?

Fabian Rieder ist einer der Garanten für die überragende Saison des BSC Young Boys. Die Hauptstädter setzen sich in diesem Jahr zum fünften Mal in sechs Jahren die Krone in der Schweizer Super League auf - für Rieder das Sprungbrett in die deutsche Fußball-Bundesliga? Dort soll schon seit Wochen das Interesse des BVB, FC Bayern und Eintracht Frankfurt bestehen. Nun gibt es neue Einzelheiten über die Höhe der Ablösesumme, die den Bernern winkt.

Der gerade einmal 21 Jahre alte Fabian Rieder zählt nach Angaben von "Blick" zu den sicheren Abschiedskandidaten des designierten Schweizer Meisters.

Das Berner Eigengewächs, das seit der U16 alle Juniorenmannschaften der Young Boys durchlief, hat durch seine überragende Saison im Sommer die Qual der Wahl. Denn: Die Interessenten stehen angeblich Schlange.

Rieder werde zu einem Topklub wechseln, so die Einschätzung des Blatts. Aus der Bundesliga sollen gleich mehrere Vereine um die Dienste des vierfachen Nationalspielers buhlen: Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund und der FC Bayern.

Während Klubs wie Olympique Lyon, Atalanta, FC Turin oder Udinese Calcio aufgrund der finanziellen Rahmenbedingungen als potenzielle Abnehmer mittlerweile aussteigen müssten, sollen mit Real Madrid und Manchester United aber auch noch zwei europäische Schwergewichte im Rennen sein.

FC Bayern für Rieder wohl noch eine Nummer zu groß

Die Ablösesumme, bei der die Schweizer einem Verkauf zustimmen würden, soll sich laut "Blick"-Angaben auf 20 Millionen Euro belaufen. Das würde Rieder zum Rekordtransfer der Young Boys werden lassen.

Rieders Spielerberater Fabian von Matt machte in der "Berner Zeitung" derweil deutlich: "Der nächste Schritt soll nicht der letzte sein."

Heißt: Dem torgefährliche Mittelfeldspieler (sechs Tore und vier Vorlagen in 27 Liga-Spielen in dieser Saison) kommt es zunächst einmal darauf an, Spielpraxis in einer höherklassigen Liga zu sammeln. Danach soll ein Wechsel zu einem absoluten Topklub angestrebt werden.

Vom "Blick" im vergangenen März auf die Gerüchte angesprochen, hatte Rieder etwa durchblicken lassen, dass ein Transfer zum FC Bayern wohl zu früh kommen dürfte. "Bayern München ist eine Liga zu hoch für mich. Oder zwei Ligen", so der Youngster, der beim BSC Young Boys noch einen Vertrag bis 2025 besitzt.