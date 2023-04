Barca-Rekord eingestellt: Presse feiert ter Stegen

IMAGO/FRANCESC ADELANTADO

Erneut herausragend: Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona

Marc-André ter Stegen hat einen Meilenstein in seiner Karriere beim spanischen Topklub FC Barcelona erreicht. Die Presse überschüttete den DFB-Torwart nach dem Sieg im Spitzenspiel gegen Atlético Madrid (1:0) regelrecht mit Lob.

Marc-André ter Stegen ist zum 23. Mal in dieser LaLiga-Saison ohne Gegentor geblieben. Vor ihm hat diese Marke nur Claudio Bravo in der Saison 2014/15 erreicht. Bemerkenswert zudem: In 30 Partien in der Primera División kassierte der deutsche Nationalspieler lediglich neun Gegentore. Im Schnitt fängt sich der 30-Jährige also nur 0,3 Tore pro Spiel.

Ihm fehlt zudem nur noch ein Spiel zu Null, um mit den europäischen Rekordhaltern Petr Cech (Chelsea, 2004/05) und Jan Oblak (Atlético Madrid, 2015/16 gleichzuziehen.

Fast schon sicher ist ter Stegen somit in diesem Jahr der Gewinn der Zamora-Trophäe, die in Anlehnung an den spanischen Schlussmann Ricardo Zamora von der Zeitung "Marca" an den Torhüter mit den wenigsten Gegentreffern in einer Saison vergeben wird.

Zum Vergleich: Der Vorjahressieger Bono vom FC Sevilla hatte in 2021/22 in 31 Liga-Spielen 24 Gegentore (Schnitt von 0,77) kassiert - eine Marke, die ter Stegen trotz noch acht ausstehender Spiele wohl sicher unterbieten kann.

Spanische Presse feiert ter Stegen

In Anlehnung an den zu erwartenden Gewinn der Torwart-Trophäe bezeichnete die Sportzeitung "Mundo Deportivo" den Barca-Star in seiner Einzelkritik gegen Atlético schon jetzt als "Zamorano". "Barcelonas Nummer eins bestätigte einmal mehr, dass er eine überragende Saison spielt. Die nächste Null für seine Sammlung." Das Blatt hob zudem die "großen Paraden gegen Griezmann" hervor, durch die er Barca vor dem Ausgleich bewahrt hatte.

Das katalanische Blatt "Sport" sah letztlich "einen erneut spektakulären" ter Stegen, laut "Marca" war der Torwart der "entscheidende Mann" zum 1:0-Erfolg gegen die Madrilenen: "Er war einmal mehr eine Wand."

Dank der drei Punkte konnte der FC Barcelona den Vorsprung von elf Zählern auf Verfolger Real Madrid aufrecht erhalten. Während die Königlichen noch in der Champions League und im spanischen Pokal Titelchancen nachgehen, kann sich Barca komplett auf die Liga konzentrieren.