Droht Müller das Aus? Tuchel wird Kader umkrempeln

IMAGO/ULMER

Der Start von Thomas Tuchel als Trainer des FC Bayern verlief überhaupt nicht nach Plan

Die Führungsetage des FC Bayern steht trotz der katastrophalen Ausbeute von Thomas Tuchel geschlossen hinter dem Münchner Cheftrainer. Im Sommer wird der neue Coach, vor allem wenn das Katastrophen-Szenario eintrifft und die Meisterschaft zum BVB geht, den Kader komplett umkrempeln, heißt es nun in einem neuesten Medienbericht.

Die ersten Anzeichen für einen Kader-Umbau beim FC Bayern sind erkennbar, berichtet "Sky"-Reporter Florian Plettenberg. Thomas Tuchel werde "auch unpopuläre" Entscheidungen treffen müssen. Heißt: Gleich mehreren gestandenen Bayern-Stars droht das Aus.

Anhaltspunkte gäben die jüngsten Anfangsformationen, die Tuchel in den vergangenen Wochen ins Rennen geschickt hatte. Ein Name, der auffalle, sei etwa Bayern-Urgestein Thomas Müller. Der Offensiv-Allrounder funktioniere bislang unter dem neuen Trainer schlichtweg nicht.

Der 33-Jährige kommt in 22 Liga-Spielen in dieser Saison zwar auf sechs Tore und sieben Vorlagen, mit Ausnahme seiner Top-Leistung beim Tuchel-Debüt gegen den BVB, als er beim 4:2-Sieg zwei Tore erzielte, hinkt Müller jedoch seinen eigenen und den Ansprüchen des FC Bayern meilenweit hinterher.

In den beiden Spielen gegen Manchester City schmorte der derzeitige Kapitän sogar lange auf der Bank und kam erst in den Schlussminuten aufs Feld.

Große Kader-Veränderungen beim FC Bayern?

Zuletzt hatte auch TV-Experte Dietmar Hamann die These aufgestellt, dass die Zeit von Thomas Müller beim FC Bayern im Sommer enden könnte. Der Ur-Bayer werde, das würden die ersten Wochen unter Thomas Tuchel zeigen, in der kommenden Saison keine tragende Rolle spielen und müsse daher an seine eigene Zukunft denken, argumentierte der Ex-Nationalspieler.

Plettenberg zufolge gibt es neben Müller aber auch weitere Bayern-Stars, die derzeit um ihren Status kämpfen. So seien Sadio Mané, Serge Gnabry, Yann Sommer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Dayot Upamecano allesamt völlig außer Form.

"Ich bin mir sicher, dass Thomas Müller bei drei oder vieren dieser Spieler sagen wird, dass sie in den Planungen keine Rolle spielen werden", so der "Sky"-Reporter.