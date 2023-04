Feuerwerk und Autokorso: Neapel-Tifosi in Meister-Vorfreude

IMAGO/Antonio Balasco

Fans feiern schon in Neapel

Die Tifosi der SSC Neapel empfingen ihr Team, als ob die italienische Fußball-Meisterschaft bereits perfekt sei: Mit Feuerwerk, Autokorso und frenetischem Jubel feierten die Fans des Serie-A-Tabellenführers ihr Team nach der Rückkehr vom 1:0 (0:0)-Erfolg bei Rekordmeister Juventus Turin am Sonntagabend. Giacomo Raspadori sorgte für den Sieg der Gäste (90.+3).

Schon am kommenden Wochenende kann der erste Scudetto für Napoli nach 33 Jahren unter Dach und Fach gebracht werden. Damals begründete Argentiniens Superstar Diego Maradona die Napoli-Erfolgsära.

Tausende jubelnde Fans warteten auf dem Flughafen Neapels auf die Rückkehr der Mannschaft aus Turin. Als der Mannschaftsbus den Flughafen verließ, dauerte es lange, bis er auch nur ein paar Meter zurücklegen konnte, da sich die Fans um das Fahrzeug drängten und ihren Lieblingen möglichst nahe sein wollten.

Neapels Torjäger Victor Osimhen, früher Bundesliga-Profi des VfL Wolfsburg, filmte die Jubelszenen vom Dach des Busses, Kapitän Giovanni Di Lorenzo begrüßte die heißblütigen Tifosi mit einer blauen Vereinsfahne.

Durch den Erfolg hat Neapel nun bei sieben noch ausstehenden Partien 17 Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Lazio Rom. Sollte Napoli am kommenden Samstag sein Heimspiel gegen US Salernitana gewinnen und Lazio am Sonntag nicht bei Inter Mailand dreifach punkten, stünde Neapel vorzeitig als Meister fest. Klub-Ikone Maradona hatte Neapel 1987 und 1990 jeweils zum Scudetto geführt.