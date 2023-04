Ex-Stürmer lobt BVB-Bosse für Meister-Ansage

unknown

Ex-BVB-Stürmer Barbarez sieht Dortmund am Ende vorne

Von 1998 bis 2000 kickte Sergej Barbarez für den BVB. Ganz Unparteiisch dürfte der ehemalige bosnisch-herzegowinischer Nationalspieler also nicht sein. Nach dem überzeugenden 4:0-Sieg seines Ex-Klubs gegen Frankfurt glaubt der heute 51-Jährige fest an die Meisterschaft für Borussia Dortmund.

In seiner "kicker"-Kolumne lobt Barbarez vor allem die klaren "Meister"-Ansagen, die Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem Spiel in Stuttgart tätigte: "Nach dem Rückschlag des 3:3 in Stuttgart rauszugehen mit der Ankündigung, dass sie Meister werden wollen, war ein ganz wichtiges Signal nach innen und außen. Gegenüber dem Rekordmeister wurde signalisiert: Wir wissen, dass ihr dieses Jahr zu packen seid."

Gleichzeitig hätte man den Spielern die Möglichkeit genommen sich auf der Aufholjagd auszuruhen, weil diese selbst "schon ganz gut und ein Erfolg" gewesen wäre.

Ex-BVB-Stürmer Barbarez glaubt an Dortmunder Meisterschaft

"Wer Meister werden will, der muss das auch nach außen tragen und leben. Genau das passiert in Dortmund jetzt. Und genau dieses gelebte Selbstvertrauen wurde gegen Frankfurt auch sichtbar. Ich hatte vor dem Rückrundenbeginn einen derartigen Saisonverlauf nicht für möglich gehalten", erklärt Barbarez.

Vor dem Bundesliga-Restart nach der Weltmeisterschaft in Katar stand der BVB mit nur 25 Punkten auf Platz sechs und hatte bereits neun Punkte Rückstand auf Tabellenführer Bayern. An eine Titelchance glaubte in Dortmund zu diesem Zeitpunkt wohl niemand mehr.

Doch die Bayern schwächelten immer häufiger, gewannen zuletzt nicht einmal die Spiele, in denen sie in Führung lagen. Das zeige, so Barbarez, dass "ihnen etwas verloren gegangen ist".

Der ehemalige Bundesliga-Torschützenkönig ist sich sicher: "Wenn der BVB die Überzeugung vom Samstag beibehält, dann werden sie es auch durchziehen und Deutscher Meister. Der Glaube ist jetzt da. Das Momentum spricht für die Borussia."