"Verkehrtes Zeichen!" Ex-Profi kritisiert Tuchel-Aussagen

Thomas Tuchel und der FC Bayern stecken in einer tiefen Krise

Der FC Bayern steckt mitten in der tiefsten Krise seit vielen Jahren. Zwei Titel sind schon verspielt, den Gewinn der Meisterschaft haben die Münchner fünf Spieltage vor Schluss nicht mehr in der eigenen Hand. Dazu gibt der Rekordmeister auch abseits des Rasen in diesen Tagen ein schlechtes Bild ab. Das zumindest findet Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg, der in diesem Zuge unter anderem Trainer Thomas Tuchel kritisiert.

Tuchel habe mit seinen "ehrlichen" und "schonungslosen" Worten nach der Niederlage seiner Mannschaft in Mainz "das verkehrte Zeichen nach Dortmund" gesendet, urteilte Effenberg in seiner "Sport1"-Kolumne. Was beim BVB nach Tuchels öffentlicher Analyse angekommen ist, erklärte der frühere Nationalspieler wie folgt: "Jetzt glauben die, dass alles möglich ist."

Allerdings sind es laut "Effe" nicht nur die Worte Tuchels, die in Dortmund wohlwollend zur Kenntnis genommen wurden. Allen voran waren es die Leistungen des FC Bayern, die den BVB überhaupt wieder zurück ins Meisterrennen gebracht haben.

"Wenn ich mir alle Spiele unter Tuchel anschaue, waren davon zweieinhalb gut. Sonst war es zum Teil bodenlos", schrieb der ehemalige Profi des Rekordmeisters, der vor allem die Spieler in die Pflicht nahm. "Der Trainerwechsel steckt doch mehr in den Köpfen drin, als man dachte. Das kann aber nicht für alles eine Entschuldigung sein. Am Ende ist auch die Mannschaft selbst verantwortlich."

Der Kader des FC Bayern "muss verändert werden"

Für Effenberg kann die sportliche Talfahrt seines Ex-Klub nur eine Konsequenz haben: "Der Bayern-Kader muss definitiv verändert werden."

An welcher Stelle er ansetzen würde, steht für den "Tiger" außer Frage: "Wenn du acht Offensivspieler hast und keinen Neuner, ist vielleicht genau da die Baustelle. Von diesen acht können maximal drei spielen, der Rest ist unzufrieden."

Nun biete sich dem Rekordmeister jedoch eine gute Chance, herauszufinden, "wer gut spielt und wer als Führungsspieler vorangeht", sieht Effenberg in der aktuellen Situation gleichzeitig eine große Möglichkeit für die Münchner.