Schalke-Stürmer schlägt Alarm: "Leistung enttäuschend"

IMAGO/Blatterspiel

Simon Terodde (M.) war nach dem 0:4 des FC Schalke 04 bedient

Der vom Abstieg bedrohte Bundesligist FC Schalke 04 hat am Sonntagnachmittag beim Champions-League-Anwärter und Pokal-Halbfinalisten SC Freiburg eine regelrechte Packung bekommen. Die S04-Profis sowie Trainer Thomas Reis zeigten sich anschließend höchst unzufrieden.

"Unterm Strich war es ein gebrauchter Tag. Jeder muss sich an die eigene Nase fassen", sagte Chefcoach Thomas Reis nach dem 0:4 (0:2) in Freiburg. Der Ex-Schalker Michael Gregoritsch hatte die Hausherren mit einem Doppelpack (7., 35.) in Führung gebracht, Lukas Hüler (52.) und Matthias Ginter (82.) sorgten im zweiten Durchgang für die Entscheidung.

Dem Schalke-Trainer zufolge habe seine Mannschaft die nötige Durchschlagskraft vermissen lassen: "Wir wollten aggressiv sein und wussten, dass wir viele Eins-gegen-eins-Situationen haben werden. Diese Situationen haben wir in der Vorwoche gegen Hertha BSC gewonnen, dieses Mal aber gravierend verloren." Auch bei eigenem Ballbesitz hätten "zu viele technische Fehler" dazu geführt, dass Freiburg letztlich keine großen Probleme hatte.

Dämpfer für FC Schalke 04: "Alle waren heiß – aber es hat nichts geklappt"

Auch Schalke-Stürmer Simon Terodde, der im Zentrum erneut den Vortritt vor Winter-Neuzugang Michael Frey erhalten hatte, ärgerte sich. "Die Niederlage war verdient – auch in der Höhe. Freiburg hätte sogar noch weitere Tore erzielen können. Unsere Leistung war enttäuschend, unser Gegner war hingegen gut drauf", so der Routinier, der den Klub nach der Saison verlassen wird.

Terodde befürchtet: "An dem Ergebnis werden wir sicherlich zu knabbern haben. Aber es ist wichtig, den Fokus schnellstmöglich auf die kommende Aufgabe zu richten. Auch wenn das schwerfällt nach einem 0:4."

Alexander Schwolow, der für den verletzten Ralf Fährmann zwischen den Pfosten stand, monierte: "Es war in allen Belangen zu wenig von uns. Jeder wollte, alle waren heiß – aber es hat so gut wie nichts geklappt. Das tut natürlich weh."

Der FC Schalke 04 steht fünf Spieltage vor Schluss als Tabellen-17. mitten im Abstiegskampf. Auf den Relegationsplatz beträgt der Abstand einen Punkt, zum rettenden Ufer sind es drei.