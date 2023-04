Verwirrung um Barca-Interesse an Bayern-Star

IMAGO/Revierfoto

Spielt seit 2017 für den FC Bayern: Benjamin Pavard (M.)

Hinter der sportlichen Zukunft von Benjamin Pavard steht seit Monaten ein dickes Fragezeichen. Der Vertrag beim FC Bayern endet im Sommer 2024. Entgegen eines jüngsten Medienberichts beschäftigt sich der FC Barcelona wohl weiterhin mit einer Verpflichtung des Abwehrspielers.

Das will das Portal "fichajes" erfahren haben. Demzufolge befindet sich Barca nach wie vor auf der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger. Pavard soll in diesem Zusammenhang in den Fokus der Katalanen gerückt sein.

Cheftrainer Xavi ist offenbar besonders von der Vielseitigkeit des 27-Jährigen angetan, dessen Lieblingsposition im Abwehrzentrum liegt. Ende März hatte die "Marca" noch berichtet, dass der FC Barcelona im Sommer keinen Rechtsverteidiger kaufen will.

Abschied vom FC Bayern? Pavard reagiert

Pavard ist nur noch bis 2024 an den FC Bayern gebunden. Im vergangenen Herbst hatte der Weltmeister von 2018 öffentlich mit einem Wechsel geliebäugelt. "Ich bin nicht abgeneigt, eine neue Herausforderung anzunehmen. Vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Warum nicht ein neues Land, eine neue Kultur entdecken?", sagte Pavard damals in einem Interview mit "L'Équipe".

Anfang März ruderte der Defensivspezialist dann im Interview mit "Sport1" zurück. "Ich habe nie gesagt, dass ich gehen möchte. Ich weiß sehr gut, dass ich in einem sehr großen Verein bin, in dem alles hervorragend aufgestellt ist", so Pavard. Er fühle sich beim FC Bayern "sehr wohl".

Pavard auch bei Manchester United hoch im Kurs?

Laut dem Portal "Football Insider" spielt der Abwehrmann ebenfalls in den Transferplänen von Manchester United eine Rolle. Der englische Rekordmeister hofft angeblich auf eine Verpflichtung von Jeremie Frimpong. Sollte der Premier-League-Klub im Werben um den Rechtsverteidiger von Bayer Leverkusen allerdings leer ausgehen, wäre Pavard wohl der Plan B.

Der französische Nationalspieler war 2019 für rund 35 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zum FC Bayern gewechselt.