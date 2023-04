"Verpiss dich": Was Hertha-Coach Dárdai in Rage brachte

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Hertha-BSC-Trainer Pál Dárdai schickte Ivan Sunjic am Sonntag vom Trainingsplatz

Am Tag nach der 2:4-Heimniederlage gegen den SV Werder Bremen krachte es bei Hertha BSC gewaltig. Beim Training am Sonntag schickte Pál Dárdai, der neue Cheftrainer des abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten, Hertha-Profi Ivan Sunjic mit den Worten "Geh weg, tschüss, verpiss dich!" vom Platz. Was hat das Berliner Vereinsidol so zur Weißglut getrieben?

Nach dem Aufwärmprogramm war das Sonntagstraining für Hertha-Profi Ivan Sunjic auch schon wieder beendet. Kurz, nachdem die Mannschaft im Spielerkreis zusammenkam, schickte Trainer Pál Dárdai den Kroaten mit den Worten "Geh weg, tschüss, verpiss dich!" weg. Jetzt werden immer mehr Details zu den Hintergründen des Rauswurfs bekannt.

Laut "Bild" hatte sich Sunjic unmittelbar zuvor einen kurzen, aber offenbar folgenschweren Wortwechsel mit Dárdai geliefert. Auf dem Weg in die Kabine spuckte die Leihgabe von Birmingham City mehrfach auf den Rasen - erst in Richtung Co-Trainer, danach in Richtung Dárdai, der daraufhin unmissverständliche Worte wählte.

Dem Bericht zufolge soll Sunjic bei der Trainingsansprache von Vereinsidol Dárdai "unkonzentriert gewirkt haben, nicht richtig zugehört und hingeschaut haben".

Wollte Hertha-Coach Dárdai ein Signal an das Team senden?

Die anschließende Diskussion brachte Vereinsidol Dárdai auf die Palme. Auf konkrete Nachfrage habe der Spieler nur das Gesicht verzogen, hieß es weiter.

Hertha begründete den Rausschmiss offiziell als "Disziplinlosigkeit". Laut dem Boulevardblatt soll hinter Dárdais Rauswurfaktion aber auch eine klare Botschaft an die Mannschaft stecken: Wer im Kampf um den Klassenerhalt nicht alles gibt, fliegt.

"Es gibt so viele Dinge zu diskutieren, dass ich den Tag für die Analyse nutzen will. Wir dürfen nicht alles unter den Teppich kehren und sagen, alles ist schön und wir sind gute Fußballer. Das kann ich nicht mehr hören", hatte Dárdai nach dem 2:4 zu Hause gegen Werder Bremen erklärt.

Fünf Spieltage vor Saisonende liegt Hertha BSC mit 22 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Zum 16. VfB Stuttgart fehlen dem Hauptstadtklub drei Punkte. Fünf Zähler Rückstand sind es auf den 15. VfL Bochum.