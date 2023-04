BVB-Star verrät: Darauf kommt es im Meisterrennen jetzt an

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Julian Ryerson (r.) nach dem BVB-Sieg gegen Eintracht Frankfurt

Am 29. Spieltag der Fußball-Bundesliga ist Borussia Dortmund die womöglich entscheidende Wendung im diesjährigen Titelkampf gelungen. Nachdem der FC Bayern am Samstagnachmittag beim 1:3 bei Mainz 05 böse patzte, hielt sich der BVB mit dem 4:0-Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt schadlos und übernahm die Tabellenführung. Die Zielsetzung nun ist eindeutig: Die erste Meisterschaft seit elf Jahren nach Dortmund holen.

Abwehrspieler Julian Ryerson verriet seine Herangehensweise an die verbleibenden fünf Hürden in der Liga, die bis Ende Mai noch auf die Schwarz-Gelben warten: "Nicht zu euphorisch werden. Es ist jetzt leicht, euphorisch zu werden. Man spürt es, was es mit den Menschen hier macht in der Stadt, man bekommt es mit. Wir müssen jetzt fokussiert bleiben auf unsere Aufgaben und auf uns schauen", so der Rechtsverteidiger auf dem YouTube-Channel des BVB.

Ryerson ist seit seinem Winterwechsel vom 1.FC Union Berlin auf Anhieb zum unumstrittenen Stammspieler auf der Rechtsverteidiger-Position beim BVB aufgestiegen, bestritt seit Januar bereits zwölf Bundesliga-Partien für die Westfalen von Beginn an.

Gegen Eintracht Frankfurt war er mit 11,2 absolvierten Kilometern nicht nur der fleißigste Läufer seines Teams, sondern mit 92 Prozent Passquote auch noch einer der sichersten Ballverteiler.

BVB am Freitag zu Gast beim VfL Bochum

Auf das 4:0 vor heimischer Kulisse blickte der Norweger daher nur allzu gerne zurück: "Es ist viel passiert und hat unglaublich viel Spaß gemacht. Vor allem, weil die Stimmung überragend war. Es war richtig geil."

An dem Ziel, nach 2012 endlich die erste Meisterschaft nach Dortmund zu holen, sei nun nicht mehr zu rütteln, wie Ryerson betonte. Allerdings mahnte der 25-Jährige zu entsprechender Demut vor den bevorstehenden Gegnern auf der Bundesliga-Ziellinie: "Jetzt haben wir es in der eigenen Hand. Es warten noch fünf schwierige Aufgaben auf uns und die müssen wir lösen."

Zunächst steht am kommenden Freitagabend das Auswärtsspiel beim VfL Bochum (ab 20:30 Uhr) auf dem Programm.