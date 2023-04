Positions-Debatte um Eintracht-Star Götze entfacht

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Mario Götze ist eine feste Größe bei Eintracht Frankfurt

Nach der Bundesliga-Hinrunde lag Eintracht Frankfurt als Tabellenvierter noch klar auf Kurs erneute Champions-League-Qualifikation, rangierte im Tableau sogar vor dem BVB. Mittlerweile haben die Hessen sage und schreibe 18 Punkte auf Borussia Dortmund verloren und schicken sich an, das internationale Geschäft in Gänze zu verspielen. Eine der Ursachen dafür ist auch der Leistungseinbruch von Mario Götze.

Der deutsche WM-Fahrer ist einer von gleich mehreren Eintracht-Stars, der in den vergangenen Monaten einen klar ersichtlichen Leistungseinbruch erlitt. Götze kommt an seine herausragenden Leistungen aus der Hinrunde nur noch zu selten heran, wenngleich er jüngst beim Gastspiel in Dortmund (0:4) noch einige starke Offensiv-Szenen hatte.

Eintracht-Trainerlegende Dragoslav Stepanovic stellte gegenüber der "Bild" eine Theorie auf, warum es derzeit nicht mehr rund läuft beim 30-Jährigen und der Frankfurter Eintracht.

"Zuletzt hat er sich immer häufiger auf die linke Seite fallen lassen. Dadurch war das Zusammenspiel mit Kolo Muani nicht mehr so gut wie noch in der Hinrunde", so Stepanovic, der damit eine neue Positionsdebatte um Götze anschob.

Zuletzt funktionierte das Zusammenspiel zwischen dem deutschen Nationalspieler und Stürmerstar Kolo Muani im DFB-Pokal-Viertelfinale, als Götze beim 2:0-Erfolg gegen Union Berlin vor drei Wochen beide Treffer des Franzosen auflegte.

"So würde ich mir das immer wünschen. Er muss wieder zentraler hinter Kolo spielen, um ihn so besser in Szene setzen zu können. Da können die beiden einfach noch perfekter harmonieren", meinte Stepanovic gegenüber der Zeitung.

Mit wettbewerbsübergreifend 39 Pflichtspiel-Einsätzen ist Mario Götze einer der absoluten Aktivposten bei der SGE und ist unter Cheftrainer Oliver Glasner unumstrittener Stammspieler. Sein letztes Bundesliga-Tor liegt allerdings schon lange zurück, datiert vom 8. Spieltag beim 2:0-Heimsieg gegen Union Berlin.