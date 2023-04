Bericht: Verlängerung mit Bayern-Star steht kurz bevor

via www.imago-images.de

Lucas Hernandez (l.) soll langfristig an den FC Bayern gebunden werden

Seit November hat Lucas Hernandez kein Pflichtspiel mehr für den FC Bayern bestritten, seit dem er sich bei der WM in Katar einen Kreuzbandriss zuzog. Nun soll in den Gesprächen über eine Vertragsverlängerung des Franzosen dennoch ein Durchbruch erzielt worden sein, heißt es in einem jüngsten Medienbericht.

Nach Angaben von "Sky"-Transferexperte Florian Plettenberg soll mittlerweile klar sein, dass der FC Bayern langfristig mit dem Weltmeister von 2018 verlängern wird.

Wie es heißt, soll Hernandez zeitnah, nämlich "in den kommenden Tagen", einen neuen Vertrag bis 2027 unterzeichnen. Das bisherige Arbeitspapier des Abwehrspielers ist bis zum Sommer 2024 datiert.

Bei den Münchnern war die Personalie aufgrund der schweren sportlichen Krise in den vergangenen Wochen in den Hintergrund gerückt. So soll es über einen Zeitraum von mehreren Wochen immer wieder Gespräche zwischen der Vereinsführung und der Spielerseite gegeben haben, ohne dass es bis dato zu einer Einigung gekommen war.

Diese soll nun aber offenbar bestehen. Die jüngsten Verhandlungen sollen "gut" gewesen sein, Lucas Hernandez werde beim FC Bayern weiterhin als ein "Schlüsselspieler" für die Defensive angesehen, vermeldete Plettenberg weiter.

Hernandez kostete 80 Millionen Euro

Der defensiv flexibel einsetzbare Hernandez war im Sommer 2019 von Atletico Madrid zum deutschen Rekordmeister gewechselt. Er kam damals für die Rekord-Ablösesumme von 80 Millionen Euro.

In der laufenden Spielzeit hatte der 27-Jährige bis zu seiner schweren Knieverletzung in elf Pflichtspielen für den FC Bayern auf dem Feld gestanden und dabei einen Treffer erzielt.

Jüngst machte Hernandez allerdings auch wegen seines gemeinsamen Italien-Trips mit Teamkollege Benjamin Pavard sowie Schlagzeilen in der Boulevard-Presse von sich reden.

Spätestens zur neuen Saisonvorbereitung will er dann wieder vollends für die Münchner einsatzfähig sein.