BVB-Star Hummels zieht in elitären Kreis ein

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Mats Hummels traf am Samstag zum zwischenzeitlichen 3:0 für seinen BVB

Seinen Stammplatz hatte er beim BVB bisweilen verloren, jetzt könnte Ex-Weltmeister Mats Hummels in der entscheidenden Saisonphase wieder ganz wichtig für den neuen Bundesliga-Tabellenführer werden. Beim 4:0-Heimsieg von Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt zeigte der Innenverteidiger nicht nur defensiv eine herausragende Leistung, sondern trug sich auch erstmals in 2022/2023 in die Torschützenliste ein.

Ein durchaus historischer Treffer, wie der 34-Jährige selbst auch erkannte. Mats Hummels ist nämlich erst der siebte Spieler in der Geschichte der Bundesliga, dem es gelingt, in 15 aufeinanderfolgenden Bundesliga-Spielzeiten mindestens einen Treffer zu erzielen, wie der Sportdatenlieferant "Opta" vermeldete.

Zuletzt war dieses Kunststück Olaf Thon geglückt, der zwischen 1984/1985 und 1999/2000 sogar in 16 Saisons in Folge mindestens einmal traf. Damals für den FC Schalke 04 beziehungsweise den FC Bayern.

Hummels selbst twitterte seine historische Statistik am Sonntag und freute sich mit den Worten "Gut, dass diese Serie weiterläuft".

Der BVB-Routinier ist in den vergangenen Wochen immer wichtiger geworden, führte er seine Schwarz-Gelben doch zuletzt sogar als Mannschaftskapitän auf das Feld. Hummels wurde zunächst zurück in die Startelf rotiert, nachdem Platzhirsch und Nationalspieler Nico Schlotterbeck aufgrund einer Muskelverletzung gleich mehrere Wochen pausieren musste.

BVB-Star Hummels noch ohne Vertrag für 2023/2024

Im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt überzeugte Hummels mit seinem Stellungsspiel und Zweikampfverhalten (76,5 Prozent aller Zweikämpfe gewonnen, Top-Wert unter den BVB-Spielern), hatte zudem die meisten Ballkontakte aller Akteure auf dem Feld.

Besonders spektakulär war seine Grätsche gegen Ex-Teamkollege Mario Götze, als er seinen BVB so vor dem möglichen 1:1-Ausgleich der Frankfurter bewahrt hatte.

Über die sportliche Zukunft des 2014er-Weltmeisters über das Saisonende hinaus ist derweil noch immer keine Entscheidung gefallen. Nach derzeitigem Stand hat Hummels noch keinen neuen Vertrag bei Borussia Dortmund für die kommende Saison in der Tasche.