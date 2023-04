Matthäus enthüllt: Hoeneß "unzufrieden" mit Bayern-Bossen

IMAGO/Laci Perenyi

Lothar Matthäus äußerte sich zur Krise beim FC Bayern

Steht beim FC Bayern das nächste Beben schon wieder kurz bevor? In einer schon jetzt denkwürdigen Saison, in der die Münchner innerhalb kürzester Zeit die Chance auf alle drei großen Titel in Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal verspielten beziehungsweise zu verspielen drohen, könnte es auch auf der Führungsetage noch mächtig knallen. Das zumindest vermutet der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus.

Seit der überraschenden Trennung vom damaligen Cheftrainer Julian Nagelsmann, der im März in allen Wettbewerben noch aussichtsreich im Rennen gelegen hatte, ging es sportlich zuletzt rapide bergab.

Die 1:3-Schlappe beim 1. FSV Mainz 05 bedeutete einen weiteren Tiefpunkt in einem Frühling zum Vergessen für den FC Bayern, der zuvor schon gegen Manchester City aus der Champions League und den SC Freiburg aus dem DFB-Pokal geflogen war. Seit der Mainz-Niederlage ist jetzt auch noch die Tabellenführung in der Bundesliga futsch.

"Man muss bei der Performance der Bayern so gut wie alles hinterfragen und analysieren. Auf und neben dem Platz. Führung in beiden Bereichen ist ein entscheidender Punkt", schrieb nun Lothar Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne.

Der 62-Jährige fühle sich durch die "Pleiten und das Theater" rund um den FC Bayern in den letzten Tagen und Wochen zwar nicht bestätigt. Seine zumeist kritischen Worte in der jüngeren Vergangenheit über seinen langjährigen Arbeitgeber seien "nie böswillig oder gehässig gemeint gewesen".

Trotzdem setzte sich zuletzt weiter fort, was der heutige TV-Experte bereits seit Längerem bei den Münchnern monierte.

"Die Kommunikation des CEO (Oliver Kahn, Anm. d. Red.) kommt entweder nicht richtig an oder findet nicht so statt, wie es die Mitarbeiter benötigen. Der neue Trainer findet einfach keine feste Stammformation. Führungsspieler fehlen entweder, weil sie sich beim Skifahren verletzt haben, nach Barcelona verkauft wurden, in den wichtigen Spielen nicht spielen dürfen (Müller) oder außer Form sind (Kimmich, Goretzka)", zählte Matthäus die größten Bayern-Baustellen noch einmal auf.

Hoeneß und Rummenigge zurück zum FC Bayern?

Laut Aussage des 1990er-Weltmeisters, der mit dem FC Bayern selbst sieben Mal Deutscher Meister geworden war, könnte das nächste Bayern-Beben dabei schon dicht bevorstehen: "Ich persönlich habe nie gesagt, dass Kahn oder Salihamidzic keine neue Chance verdienen und man nicht mit ihnen in die neue Saison gehen kann. Das kann nach der schonungslosen Saison-Analyse durchaus sein. Aber mir wurde von mehreren Menschen berichtet, dass Uli Hoeneß, d. Red.) mit der Besetzung, die er maßgeblich in der Chefetage installiert hat, seit vielen Monaten unzufrieden ist."

Stehen Oliver Kahn und/oder Hasan Salihamidzic also tatsächlich zur Disposition bei ihrem Klub? Für Matthäus steht zumindest eines fest: Eine komplette Rolle rückwärts wird es bei den Bayern nicht mehr geben.

"Ich glaube nicht, dass nach einem Trainer-Wechsel jetzt auch noch eine Führungskraft mitten in der Saison entlassen werden sollte. Ich denke auch nicht, dass Karl-Heinz Rummenigge zurückkommt. Und es kann auch nicht die Lösung sein, dass Uli jetzt wieder den Verein an vorderster Front führt", schrieb Matthäus weiter bei "Sky".

Allerdings müsse klar sein, dass sich an der Säbener Straße trotzdem "einige Dinge" ändern müssten.