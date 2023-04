Matthäus sicher: Hier kann der BVB noch stolpern

IMAGO/Moritz Mueller

Lothar Matthäus war zuletzt als TV-Experte zu Gast in Dortmund

Die Rechnung bis zur ersten Deutschen Meisterschaft seit elf Jahren stellt sich aus Sicht von Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund ebenso simpel wie herausfordernd dar: Werden die letzten fünf Partien bis Ende Mai in der Liga gewonnen, wandert die Meisterschale in diesem Jahr auf jeden Fall nach Westfalen. Doch die letzten fünf Hürden haben es in sich, befindet Rekordnationalspieler Lothar Matthäus.

Der BVB muss noch gegen den VfL Bochum (A), den VfL Wolfsburg (H), Borussia Mönchengladbach (H) und den FC Augsburg (A) ran, ehe es am 34. Spieltag noch zu Hause gegen den Bayern-Schreck 1. FSV Mainz 05 gehen wird.

Vor allem zwei Kontrahenten traut Matthäus zu, dem BVB noch einmal gehörig in die Suppe zu spucken: "Wie wir alle wissen, ist der BVB nicht immer konstant.[...] Obwohl die fünf Spiele für Dortmund machbar sind, müssen sie gegen die unberechenbaren Wolfsburger und am letzten Spieltag gegen Mainz ran. Das sind mögliche Stolpersteine", legte sich der Weltmeister von 1990 in seiner "Sky"-Kolumne fest.

BVB hat die Tabellenführung übernommen

Matthäus glaubt zudem daran, dass vor dem Mainz-Spiel am 27. Mai noch keine vorzeitige Entscheidung in Sachen Meisterschaft gefallen sein wird: "Die Deutsche Meisterschaft wird am letzten Spieltag kurz vor 17:30 Uhr entschieden. Ich glaube, es bleibt jetzt bis zur letzten Sekunde spannend."

Der FC Bayern hat dann übrigens im Fernduell die Auswärtsaufgabe beim 1. FC Köln vor der Brust.

Gelingt den Schwarz-Gelben eine ähnlich dominante und selbstbewusste Vorstellung wie zuletzt gegen Eintracht Frankfurt (4:0), sei ihnen die neunte Meisterschale der Vereinsgeschichte nicht mehr zu nehmen, führte der 62-Jährige weiter aus: "Es geht jetzt vor allem um die Psyche, das Wollen und die Opferbereitschaft. Bekommen die Dortmunder das alles hin, werden sie Meister. Ihr Glück könnte zudem die unglaubliche Unruhe beim FC Bayern sein."

Nach 29 Spieltagen rangiert der BVB aktuell mit einem Zähler Vorsprung vor dem Rekordmeister aus München auf Platz eins der Bundesliga-Tabelle.